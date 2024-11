Donald Trump győzött, teljesen megúszhatja a börtönt

A New York-i bíróság pénteken úgy döntött, hogy meg nem határozott időre elhalasztja a büntetés kiszabást, valamint engedélyt ad Donald Trump jogi csapatának, hogy indítványozza a per eltörlését a New York állam ellene indított büntetőjogi perben, ahol üzleti adatok meghamisítása miatt még májusban 34 vádpontban az esküdtszék bűnösnek találta.

Az ügyben eljáró bíró, Juan Merchannak jövő héten kellett volna kiszabnia a büntetést, ugyanakkor azt most formálisan ismét elhalasztotta, jelenleg pedig új időpontot sem jelölt ki erre.

A halasztásnak az az oka, hogy Donald Trumpot november 5-én elnökké választották, az pedig alkotmányos aggályokat vetne fel, ha az elnökre büntetést szabnának ki.

Az államot képviselő ügyész, Alvin Bragg még a héten kezdeményezte a bírónál, hogy fontolja meg az ügyben minden eljárás elhalasztását addig, amíg a jelenleg 78 éves Donald Trump négyéves elnöki ciklusa le nem jár – azaz egészen 2029. január 20-ig.

Azonban Trump jogi csapata amellett érvelt, hogy a teljes pert el kellene törölni, mivel ha csak elhalasztják a büntetés kiszabását, az akadályt jelenthetne a kormányzásában az elnök számára, mivel egy büntetőjogi pernek az ítélethozatala a levegőben lógna.

Valószínűleg a teljes börtönbüntetést megúszhatja Trump

A nemrég ismét elnöknek választott Trumpot még május 30-án találta 34 vádpontban bűnösnek az esküdtszék, amiért üzleti adatokat hamisított, hogy többek között így leplezze a 2016-os elnökválasztás hajrája során Stormy Daniels pornószínésznő lefizetését, aki 130 ezer dollárért cserébe elhallgatta, hogy korábban szexuális viszonya volt az akkor elnökjelölt Trumppal.

Ugyanakkor most a bíró engedélyt adott rá, hogy Trump jogi csapata kérvényezheti az ügy eltörlését – ennek határideje december 2., míg az ügyészségnek ezután egy hete lesz arra reagálnia.

Merchan bíró nem tűzött ki új időpontot a büntetés kiszabására és azt sem jelölte meg döntésében, hogy milyen hosszú ideig függeszti fel az eljárást.

Ahogy a döntésében arra sem utalt, hogy miként fog reagálni Trump jogi csapatának a kérvényére. Egyébként az ügyészség még korábban azt nyilatkozta, hogy vitatkozni fog, amennyiben Trumpék az ügy eltörlését indítványozzák, abban ugyanakkor egyetértett, hogy Trump jogi csapatának időt kell adni a kérvények benyújtására.

Amennyiben Trump jogi csapata kérvényezi az ügy eltörlését és azt a bíró elfogadja, akkor Trump lényegében megszerezte a Monoplyból ismert ingyen szabadulhatsz kártyát, hiszen az ellene indított négy büntetőjogi eljárásból mindegyik halott lesz.

A két szövetségi eljárástól – a 2020-as elnökválasztás eredményének megváltoztatására tett kísérlete, valamint a Mar-a-Lagoban tárolt titkos és bizalmas iratok jogtalan birtoklása – nem sokára amúgy is elbúcsúzhat: az igazságügyi minisztérium politikája szerint regnáló elnök ellen nem indítanak eljárást, az ügyben eljáró Jack Smith különleges ügyész pedig már vizsgálja, hogyan tudná ejteni a vádakat.

Míg Georgia államban indított büntetőjogi eljárás – amit szintén a 2020-as elnökválasztás miatt indítottak ellene – nem jutott el a tárgyalásig, és mivel Trumpot időközben november 5-én elnökké választották, ezért az egyébként technikai okok miatt húzódó ügyet is legalább 2025. január 20-ig el kell halasztani, ha csak időközben nem ejti a vádakat az ügyészség.

bármi is lesz az eljárások vége, donald Trump az amerikai történelemben az első olyan elnök, aki ellen vádat emeltek, valamint egy ügyben bűnösnek találták.

A Trump ellen indított négy büntetőjogi eljárásról korábban bővebben az alábbi cikkünkben írtunk, míg arról, hogy Trump győzelme miatt azok lényegében halottak, itt írtunk bővebben.