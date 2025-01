A helyi hatóságok szerint akár kétszázezren is összegyűlhetnek Washingtonban, hogy így ünnepeljék vagy épp ellenezzék Trump beiktatását – a Trump-szimpatizánsok mellett ugyanis Trumpot ellenző tüntetők is jelen lesznek, akik már a hétvégén is rendeztek egy demonstrációt.

A rendőrség emiatt egyébként nagy erőkkel készül, valamint az Amerikai Nemzeti Gárda is nyolcezer katonával felel majd a rend védelméért.

Magán a beiktatáson egyébként a legtöbb szenátor és képviselő is részt fog venni, de a legfontosabb vendégek a most hivatalba lépő Trump és alelnöke, J. D. Vance és családtagjaik, a most leköszönő elnök és alelnök, Joe Biden és Kamala Harris és házastársaik, valamint korábbi elnökök és feleségeik is kiemelt helyen fognak majd helyet foglalni.

Trump emellett a hagyományokkal szakítva külföldi állam- és kormányfőket is meghívott, valamint sajtóhírek szerint az egymással rivalizáló techmilliárdosok, Elon Musk, Jeff Bezos, valamint Mark Zuckerberg is részt vesznek a ceremónián.