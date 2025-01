Beiktatták Donald Trumpot, óriási tömeg előtt írta alá első elnöki rendeleteit

Hivatalosan is megtörtént a hatalomátadás az Egyesült Államokban, magyar idő szerint hétfő délután hat órától már Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, aki támogatói jelenlétében máris több rendeletet aláírt. Hírösszefoglalónk a régi-új elnök megválasztásának napjáról.

Donald Trump beiktatásának napja a washingtoni Szent János-templomban tartandó istentisztelettel kezdődött, amelyet egy teázás követett a Fehér Házban, ahol a megválasztott elnököt és feleségét fogadta Joe Biden és felesége. Ugyancsak a Fehér Házban fogadta Kamala Harris alelnök és férje utódját, J. D. Vance-t és feleségét.

Miután a két elnök közösen elhagyta a Fehér Házat, elindultak az elnöki limuzinnal a beiktatásnak helyet adó Capitoliumba, ahova magyar idő szerint 16 óra 50 perc körül érkeztek meg. Ezután először Trump leendő kabinetjének jelöltjei léptek be a terembe és foglalták el helyüket a pódiumon, majd pedig a meghívott VIP-vendégek, korábbi elnökök és alelnökök érkeztek meg egymás után a ceremóniának helyet adó terembe. Közöttük volt Trump korábbi alelnöke, Mike Pence, Bill Clinton korábbi elnök és felesége, Hillary Clinton, George W. Bush, végül pedig Barack Obama lépett be utolsóként. Őket a Legfelsőbb Bíróság kilenc bírája követte.

Magyar idő szerint 17 óra 43 perckor megérkezett a ceremóniának helyet adó terembe Donald Trump megválasztott elnök és leendő alelnöke, J. D. Vance is, ezáltal hivatalosan is elkezdődött a beiktatási ceremónia.

Üdvözlöm Önöket a 60. elnöki beiktatási ceremónián. Ma le fogja tenni esküjét Donald Trump megválasztott elnök és alelnöke, J. D. Vance, mi pedig megnézhetjük a békés hatalomátadást a demokráciánk szívében

– kezdte beszédét Amy Klobuchar demokrata szenátor, aki a kétpárti beiktatási vegyes bizottság elnöke. Először megköszönte a Capitolium őrségének és a rendőrségnek a biztonságot.

Klobuchar szerint az idei beiktatás fő témája a demokrácia volt, hiszen több elnök és alelnök is a pódiumon foglalt helyet. „Ez az a pillanat, amikor az elnök esküt tesz az alkotmány védelmére” – fogalmazott Klobuchar, aki emlékeztetett, hogy a mai nap egyben Martin Luther King Jr. emléknapjára is esik. Ezután John F. Kennedy korábbi elnökre hivatkozva arról értekezett, hogy nemcsak a politikusok, hanem minden egyes állampolgár is felelős a demokrácia védelméért.

Kifejtette, nem véletlen, hogy a törvényhozás épületében, a Capitoliumban iktatják be az elnököt, ezzel is kifejezik a fékek és ellensúlyok rendszerét, hiszen a hatalom mindhárom ága jelen van, valamint az ezt szavatoló személyek is. Beszéde végén megemlékezett a Los Angeles-i tűzvészről és a tűzoltókról.

A beszédek után a Trump által még 2018-ban kiválasztott Brett Kavanaugh, a Legfelsőbb Bíróság tagja eskette fel J. D. Vance megválasztott alelnököt. Vance-nek az alábbi szöveget kellett elmondania:

Ünnepélyesen esküszöm, hogy támogatni fogom és megvédem az Egyesült Államok alkotmányát minden külföldi és belföldi ellenséggel szemben; hogy igaz hitet és hűséget fogok tanúsítani hozzá; hogy ezt a kötelezettséget szabadon vállalom, minden mentális fenntartás vagy kijátszási cél nélkül; és jól és hűségesen fogom ellátni annak a hivatalnak a feladatait, amelybe belépek. Isten engem úgy segéljen!

Vance eskütétele után Trump következett a saját esküjével.

Az eskü elmondásakor családtagjai vették körül, és ezután üdvrivalgás tört ki a Capitolium rotundájában a meghívottak között. Ezzel együtt ágyúlövések jelezték az utcán várakozóknak, hogy új elnöke van Amerikának.

Az Egyesült Államok aranykorát ígérte

Donald Trump és J. D. Vance is letette elnöki, valamint alelnöki esküjét, így ettől a pillanattól kezdve hivatalosan is ők vezetik az Egyesült Államokat.

Négy évvel ezelőtt Biden 78 évesen és 61 naposan tette le elnöki esküjét, Trump 78 évesen és 220 naposan tette ezt 2025. január 20-án.

Donald Trump beszélt arról is, hogy ma egy sor új rendeletet fog aláírni, s ezek józan döntések lesznek. Veszélyhelyzetet fog kihirdetni a déli határon, senkit nem fognak beengedni, és milliók számíthatnak arra, hogy ki fogják toloncolni őket. Felhagyunk az „elkapjuk és elengedjük” bevándorlópolitikával, ezért katonákat küldök a mexikói határra – mondta az elnök, egyben a csempészkartelleket terrorista szervezetekként fogja megbélyegezni, és úgy is bánik majd velük.

Beszédében ezután Trump arról beszélt, hogy jelenleg Amerikában több válság is van, és az ország siralmas helyzetben van. „A megválasztásom egy mandátumot adott, hogy visszafordítsunk egy teljesen borzalmas árulást” – jelentette ki az elnök, aki arról is beszélt, hogy magabiztos és optimista, hogy ez egy új, sikeres éra kezdete lehet.

Később Trump kijelentette, hogy Isten azzal a szándékkal mentette meg az életét az ellene megkísérelt merénylet során, hogy ismét naggyá tehesse Amerikát.

E gondolatát a közönség megtapsolta. Donald Trump szerint a hétfői beiktatása a felszabadulás napjaként vonul majd be a történelemkönyvekbe. A beiktatást követően az új elnök beszélt a megjelentekhez. Trump azzal kezdte, hogy most jön csak Amerika aranykora. „Ismét tisztelni fogják az Egyesült Államokat, és nem fogjuk engedni, hogy ezt bárki kétségbe vonja. Számomra Amerika az első” – tette hozzá az elnök. 2025. január 20. a felszabadulás napja Amerikában.

„Célunk egy büszke, virágzó és szabad nemzetet teremteni. Egy olyan Amerikát teremtünk, amilyen még nem volt, egy új, sikeres időszak elé néz most az ország” – fogalmazott. Keményen bírálta az előző vezetést, amely korrupcióval küzdött, nem tudott sem idehaza, sem külföldön szembenézni a komoly kihívásokkal.

Drill, baby, drill!

– ismételte meg Trump, amivel kampánya egyik szlogenjére, a repesztéses olajkitermelésre utalt. Trump azt is bejelentette, még ma vissza fogja vonni az előző adminisztráció által létrehozott Green New Dealt, valamint eltörlik az elektromos autók támogatásáról szóló szövetségi programot. Mint fogalmazott, mostantól mindenki olyan autót vehet, amilyet csak szeretne. Ezután arról beszélt, hogy milyen történelmi rendeleteket fog még aznap aláírni, köztük a vámtarifák kapcsán is.

„Visszahozom a szólásszabadságot Amerikába, és rendeletileg tiltok meg minden állami cenzúrát” – jelentette ki Donald Trump. Visszaállítják a városokban a rendet, mostantól csak két nem létezik, a férfi és a nő. Azokat, akiket elbocsátottak a Covid-járvány idején a hadseregből, mert nem vették fel a védőoltásokat, visszahelyezi eredeti posztjukra.

Béketeremtőként akar bekerülni a történelembe

Donald Trump a hadsereg után arról beszélt, hogy szeretné, ha politikai hagyatéka az lenne, hogy béketeremtőként és egyesítőként emlékeznek majd rá, amihez a világ legerősebb hadseregét fogják felépíteni.

Sikerünket nemcsak a megnyert csaták alapján fogjuk mérni, hanem azon háborúk alapján is, amelyeket befejezünk, és ami talán a legfontosabb, azon háborúk alapján, amelyekbe soha nem szállunk be

– fogalmazott az Egyesült Államok 47. elnöke

Trump az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodásra is kitért, amit teljesen a saját érdemének tud be. Az immáron hivatalba lépett elnök e gondolatát végül azzal zárta, hogy Amerikának vissza kell vennie a Panama-csatornát, valamint át fogja nevezni a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölnek. A Panama-csatorna kapcsán arról beszélt, azt nem fogja Kínának adni – az amerikai elnök itt tévesen azt állította, hogy a Panama-csatornát már most Kína irányítja, ami nincs így.

Az elnök a beiktatását követő beszédében felidézte a bizonyos Manifest Destinyt, azaz a testet öltött végzetet, ami a 19. század második felében határozta meg a nyugati irányú terjeszkedést az országban. Most is ilyesmire van szükség, csak más formában, és eljön az idő, amikor amerikai zászló leng majd a Marson – mondta Trump, miközben a meghívottak a Capitoliumban felállva tapsoltak.

Trump beszédét azzal zárta, hogy a politikai visszatéréséről úgy beszélt, hogy az amerikaiak döntöttek, és ő az élő példája annak, hogy Amerikában minden lehetetlen lehetséges. „Amerikában a lehetetlent csináljuk a legjobban” – mondta Trump. Zárásul ismételten hangsúlyozta, hogy Amerikát nem fogják meghódítani vagy megfélemlíteni más országok, és mától az Egyesült Államok ismét „egy szabad, szuverén és független nemzet”.

A jövő a miénk, és az aranykorunk még csak most kezdődött el

– zárta beszédét Trump.

Trump beiktatási beszédével egy időben nemcsak az elnök személye, hanem a Fehér Ház internetes oldala is megváltozott. Jelenleg ha valaki felkeresi a Fehér Ház hivatalos honlapját, akkor egy olyan Trump-kép várja, amely alatt hatalmas feliratban ez áll: „Amerika visszatért!” A beszédet követően az elnök és az alelnök elhagyta a beiktatási ceremóniának helyet adó termet, majd egy másikban, még szűkebb körben üdvözölték a meghívott vendégeket.

Biden az eskütétel után helikopterre szállt

Miután az új elnök letette esküjét, és ezáltal hivatalosan is megtörtént a hatalomátadás, a leköszönő elnök helikopterrel távozott először az Andrews katonai bázisra, majd onnan otthonába. Joe Biden leköszönő elnököt és feleségét, Jill Bident Trump és felesége, Melania Trump búcsúztatta el, s a Capitolium mellől szálltak fel a Marine One-ra keresztelt helikopterrel.

Donald Trump beiktatása után a Capitolium egy másik termében szűkebb körben, leginkább családtagokból, republikánus képviselőkből és szenátorokból álló tömeg előtt tartott egy második beszédet. Ebben Trump sokkal szabadabban fogalmazott, gondolatai sokszor csapongtak, a témák néha nem is teljesen logikusan követték egymást.

Ebben a több mint félórás beszédben szólt a kampányáról, hogy az milyen megterhelő és felemelő volt; kitért Mike Johnson házelnökre, aki szerinte e pozícióban kiváló munkát végez és a republikánusok közül mindenki szereti; értekezett arról, hogy jobb lenne, ha a beiktatásokat ezentúl a Capitolium Rotunda termében tartanák, mert az sokkal jobb, mint a szabadban, de beszélt a beiktatási beszédéről is, amelyre szerinte csak pozitív reakciók érkeztek.

Trump ezenkívül utalt arra, hogy kegyelemben részesítheti a Capitolium ostroma miatt elítélteket. A hivatalba lépő elnök többször utalt a „J6 túszokra”, akik szerinte patrióták, és az ő kiszabadításuk fontosságáról beszélt, ennek kapcsán elmondta, hogy ezzel összefüggésben nemsokára a tettek mezejére léphet.

Trump alá is írta első elnöki rendeleteit

A kamerák előtt szignózta első elnöki rendeleteit Donald Trump a Capitoliumban, amik ezzel hatályba is léptek. Trump csapata korábban azt ígérte, az első nap közel száz rendeletet fog kiadni, ugyanakkor a Capitoliumban most nem az összeset írta alá, ezt a Capitolium One Arenában tette meg támogatói jelenlétében, ahol a harmadik beszédét is megtartotta Donald Trump. Az elnök az izraeli túszok hozzátartozóit köszöntötte beszéde előtt. A rajongói a hideg idő miatt a beltérre áthelyezett beiktatási ceremónián nem vehettek részt, valamint az elnöki felvonulás a Capitolium és a Fehér Ház között az időjárás miatt elmaradt.

Minden rendelet aláírását hatalmas taps fogadta, ahogy egyenként felolvasták azok címeit. Donald Trump az alábbiakat szignózta a tömeg előtt:

A Biden-adminisztráció 78 rendelkezésének visszavonása.

A szabályalkotás befagyasztása, amíg nem történik meg a kormányzat átvétele.

Létszámstop a szövetségi közigazgatásban.

A home office megszüntetése a közigazgatásban.

A szövetségi kormány elsődleges feladata a megélhetési válság elleni harc.

A párizsi éghajlatvédelmi egyezményből való kilépés.

A szólásszabadság visszaállítása és a kormányzati cenzúra megakadályozása.

Az igazságszolgáltatás fegyverként való használatának megtiltása politikai célból.

A rendeletek aláírása után Trump a YMCA dallamaira hagyta el a Capitol One Arenát, és a Fehér Házba indult a tömeg ünneplése közepette.

Új hivatal és perek

Trump még megválasztása után jelentette be, hogy Elon Muskot és Vivek Ramaswamyt egy eddig nem létező hivatal élére fogja kinevezni, aminek feladata az lesz, hogy hatékonnyá tegye a szövetségi kormány működését – ígéretük szerint kétbillió dollárral fogják csökkenteni a szövetségi kormány kiadásait.

A Politico azt is kiszúrta, hogy amint Trump letette az esküt,

három pert is elindítottak Washingtonban a Musk és Ramaswamy vezette hivatal létrehozása ellen.

A perek indítói azt állították, hogy a Trump által bejelentett hivatal sérti a Szövetségi Tanácsadó Bizottságról szóló törvényt azzal, hogy olyan civileknek biztosít szerepet a kormányzati döntéshozatali folyamatban, akiket nyilvánosan nem hallgatott meg a Szenátus.

Donald Trump beiktatását percről percre frissülő cikkünkben követtük, a további részletekért kattintson ide.