Putyin üzent Grönlanddal kapcsolatban: Moszkva figyel és készül

Az Északi-sarkvidék egyre inkább a nagyhatalmi rivalizálás színterévé válik. Vlagyimir Putyin megértőnek tűnően nyilatkozott az amerikai grönlandi törekvésekről, de határvonalakat is húzott: Oroszország nem enged a sarkvidéki pozícióiból. Kosztur András, a XXI. Század Intézet vezető kutatója szerint Oroszország nemcsak figyel, de aktívan erősíti is jelenlétét a térségben. A jövő tengeri útvonalai és energiaforrásai már most új világrendet rajzolhatnak fel.