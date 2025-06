Felgyorsultak az események: súlyos csapás jöhet, de Moszkva üzent Washingtonnak

Ez az Index Világjátszma című geopolitikai rovata, amelyben hétről hétre elemzésekkel jelentkezünk a nemzetközi politika és a konfliktusok legfontosabb fejleményeiről. Elemzők segítenek értelmezni a globális folyamatokat, a nagyhatalmi érdekeket és azok világpolitikára gyakorolt hatásait.

A hétfői isztambuli találkozó sem hozta közelebb a békét Oroszország és Ukrajna között: a tárgyalások alig egy órával a kezdés után véget értek – egy nappal azután, hogy Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre Oroszország nukleáris csapásmérésre képes stratégiai bombázói ellen.

A mostani egyeztetés – a felek közötti második közvetlen találkozó 2022 óta – eleve közel kétórás késéssel kezdődött, mindenféle magyarázat nélkül.

Oroszországban – még a tárgyalások megkezdése előtt – dühös háborús bloggerek követelték Moszkvától, hogy mérjen súlyos megtorló csapást Kijevre, miután Ukrajna vasárnap a háború egyik legmerészebb akcióját hajtotta végre: stratégiai bombázókat támadott Szibériában és más térségekben.

Ukrajna és Oroszország eltérően ítéli meg a támadás okozta károkat az orosz nukleáris fegyverhordozó flotta esetében – amely Moszkva nukleáris arzenáljának kulcseleme –, de a nyilvánosan elérhető műholdfelvételek alapján egyértelmű, hogy Oroszország komoly eszközveszteségeket szenvedett el.

Az isztambuli találkozónak azért voltak eredményei is: Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy minden súlyosan beteg, 25 év alatti hadifoglyot kicserélnek, továbbá arról is megegyeztek, hogy 6-6 ezer elesett katona holttestét adják vissza egymásnak.

Ukrajna álláspontja szerint a tárgyalásokon felmerülő valamennyi kulcskérdés kizárólag államfői szinten rendezhető.

Csak Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója oldhatja meg a számos vitás kérdést

– fogalmazott a találkozó után Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter.

Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, az ukrán delegáció vezető tárgyalója közölte: Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünet lehetőségét, arra hivatkozva, hogy az időt biztosítana Ukrajna számára a fegyverkezésre és az erők átcsoportosítására – éppen akkor, amikor az orosz hadsereg fokozott intenzitással nyomul előre a frontvonalon. Kiszlicja egyúttal bejelentette, hogy Ukrajna újabb egyeztetést javasol június végére a tárgyalási folyamat előmozdítása érdekében.

Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnöki hivatal tanácsadója és Moszkva tárgyalódelegációjának vezetője a megbeszéléseket követően közölte, hogy Oroszország és Ukrajna békemegállapodásról szóló memorandumot cserélt. Elmondása szerint Moszkva dokumentuma konkrét lépéseket tartalmaz a teljes tűzszünet elérésére, amelyet Kijev tanulmányozni fog. Medinszkij hozzátette: Oroszország 2-3 napos tűzszünetet javasolt bizonyos térségekben, hogy előmozdítsa a helyzet stabilizálását.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök az isztambuli tárgyalásokat „nagyszerűnek” értékelte, és egy ankarai sajtótájékoztatón jelezte: szeretné, ha Isztambulban vagy Ankarában vendégül láthatná Vlagyimir Putyint, Volodimir Zelenszkijt – és akár Donald Trumpot is. „A legnagyobb vágyam, hogy összehozzam Putyint és Zelenszkijt Isztambulban vagy Ankarában – és akár Trumpot is melléjük” – fogalmazott Erdoğan, majd hozzátette: amennyiben elfogadják a meghívást, ő maga is szívesen részt venne a találkozón. Mint mondta, a szükséges lépéseket mielőbb megteszi ennek érdekében.

Az orosz és ukrán felek között Isztambulban lezajlott találkozót Seremet Sándor, az Eurázsia Központ kutatója és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója értékelte lapunknak. A beszélgetés során az alábbi kérdéseket tettük fel:

Milyen tényezők magyarázhatják, hogy a tárgyalások ilyen gyorsan véget értek? Van-e esély arra, hogy a közeljövőben valódi kompromisszum szülessen a felek között?

Mennyire tekinthető jelentős lépésnek a humanitárius eredmény – különösen a fogoly- és holttestcsere – a háborús diplomácia szempontjából? Lehet-e ezt a bizalomépítés kezdetének értelmezni?

Milyen hatással lehetnek az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások – különösen a stratégiai bombázók elleni csapások – a béketárgyalások menetére és Moszkva tárgyalási hajlandóságára?

Mennyire reális Ukrajna azon álláspontja, hogy csak egy közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozó vezethet érdemi előrelépéshez? Mi akadályozza ennek létrejöttét?

Hogyan értelmezhető Törökország – és személy szerint Erdoğan elnök – közvetítői szerepe, különös tekintettel arra, hogy Trump esetleges részvételét is felvetette? Ez a kezdeményezés növeli vagy éppen csökkenti a tárgyalások hitelességét?

Diplomáciai póker Isztambulban

Az Indexnek nyilatkozó Seremet Sándor rámutatott: ahogyan az várható volt, áttörés nem született az isztambuli tárgyalásokon. Oroszország átadta saját memorandumát az ukrán félnek, ami nemcsak a háború lezárásának, hanem a harcok felfüggesztésének feltételeit is tartalmazza.

A dokumentum nem tér el érdemben a korábbi orosz állásponttól, és továbbra is szerepelnek benne olyan követelések, amelyeket Ukrajna nem tud elfogadni – ilyen például az orosz megszállás alatt álló területek elismerése, a hadsereg létszámának csökkentése, valamint az ország semleges státuszának deklarálása. Ugyanakkor a memorandum konkrét javaslatokat is tartalmaz a tűzszünetre vonatkozóan – hívta fel a figyelmet a kutató –, ezek azonban nem illeszkednek az ukrán fél elképzeléseihez. Míg Kijev egy harmincnapos, feltétel nélküli tűzszünetet javasol, Moszkva mindössze néhány napos fegyvernyugvásokat indítványoz bizonyos térségekben, amelyek ideje alatt a hadviselő felek a szürke zónákban összegyűjthetik elesett és sebesült katonáikat.

Az eredmény annyi, hogy a tárgyalásokat megtartották, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy a felek ne kívánnák folytatni azokat – annak ellenére sem, hogy álláspontjaik továbbra is teljesen szembemennek egymással

– fogalmazott Seremet Sándor. Hozzátette: Oroszország kategorikusan elutasította Ukrajna hatpontos javaslatát.

Miután megkapta a Moszkvában előkészített memorandumot, az ukrán fél közölte: annak értelmezéséhez időre van szükség, a dokumentum megvitatására pedig akár június végén sor kerülhet egy újabb találkozón. Seremet Sándor szerint ez mindenképpen kedvező fejlemény.

Az, hogy a tárgyalások most csupán feleannyi ideig tartottak, mint az első forduló, nem meglepő, hiszen a felek álláspontjai érdemben nem változtak. Az egyetlen terület, ahol valódi előrelépés történt, a humanitárius kérdéseké – elsősorban a fogolycsere –, amelyet mindkét oldal a saját döntési mozgásterén belül, jelentősebb arcvesztés nélkül tud kezelni. Ezt követően a többi, úgynevezett globális kérdés megtárgyalásának már kevés értelme van. Ezek feltételeit ugyanis dokumentumokban rögzítették, amelyeket most a döntéshozók tanulmányoznak és értékelnek majd

– magyarázta Seremet Sándor lapunknak.

Moszkva Washingtonnak üzen, nem Kijevnek

Kérésünkre válaszolva Seremet Sándor, az Eurázsia Központ és a Magyar Külügyi Intézet kutatója elmondta: a kölcsönös fogolycsere fontos, ám elsősorban szimbolikus jelentőségű eredmény.

Mint hangsúlyozta, a tárgyalások fenntartásához elengedhetetlen, hogy minden forduló után kézzelfogható eredményt tudjanak felmutatni a delegációk. A foglyok és elesett katonák cseréje pedig olyan folyamat, amely viszonylag „olcsón” – vagyis az elvi pozíciók feladása nélkül – is megvalósítható.

„A bizalomépítéstől egyelőre még messze vagyunk – fogalmazott Seremet –, különösen azért, mert nem mindegy, hogy az elért eredményeket hogyan kommunikálják, illetve mire használják fel a felek. Ukrajnában például úgy is tálalható a megállapodás, hogy Kijev egy számára előnyösebb modell alapján tudta kieszközölni a fogolycserét, tekintettel arra, hogy aránytalanul több ukrán hadifogoly van orosz kézen, és Moszkva korábban elutasította az úgynevezett »mindenkit mindenkire« elvet. Bár ezúttal sem fogadta el teljes mértékben ezt a formulát, a súlyosan sebesültekre, a betegekre és a 25 év alatti katonákra mégis alkalmazni fogják.”

Moszkva mindezt jó szándékú gesztusként kommunikálhatja – elsősorban Washington felé –, jelezve, hogy a súlyos ukrán csapások és a számára kedvezőtlen cserearány ellenére is hajlandó lépéseket tenni a párbeszéd fenntartása érdekében. Seremet szerint Oroszország jelenleg igyekszik olyan képet kialakítani, amely szerint a háború lezárásának legfőbb akadálya Kijev, illetve néhány, Ukrajnát feltétel nélkül támogató, harciasabb európai főváros.

Moszkva még nem válaszolt – de fog?

Arra a kérdésre, hogy milyen következményekkel járhatnak az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások – különösen a stratégiai bombázók elleni csapások – a béketárgyalásokra és Moszkva tárgyalási hajlandóságára nézve, Seremet Sándor elmondta: az orosz reakciók egyelőre visszafogottak.

Az ukrán támadás nemcsak jelentős anyagi károkat okozott, hanem kolosszális reputációs veszteséggel is járt Oroszország számára. Persze ahhoz, hogy ez érdemben megfordítsa a háború menetét, még mindig nem elegendő

– hangsúlyozta a kutató.

Egyes értelmezések szerint a támadás célja az volt, hogy erősítse az ukrán fél tárgyalási pozícióit a találkozót megelőzően, ám ennek tényleges hatékonysága egyelőre kérdéses. Seremet arra is rámutatott, hogy a támadás az orosz nukleáris triád egyik fontos elemét érte – ez önmagában is súlyos eszkalációs tényező, amely nemcsak katonai, hanem politikai kockázatot is hordoz, és kihatással lehet Ukrajna és nyugati partnerei kapcsolatára is.

Ha a Nyugat – elsősorban Washington – nem tudott előzetesen a támadásról, annak negatív következményei lehetnek Kijev számára is. Ha viszont tudott róla, az akár Moszkva és Washington közeledését is meghiúsíthatja. Az, hogy az orosz delegáció a támadás ellenére is elutazott a tárgyalásokra, önmagában is üzenetértékű: jelzés az Egyesült Államok felé, hogy Moszkva – Kijevvel ellentétben – hajlandó érdemi tárgyalásokra, miközben Ukrajna a nukleáris triád ellen intéz csapásokat

– emelte ki a kutató.

Ugyanakkor az orosz vezetés egyelőre nem kommentálta nyilvánosan az esetet, ami Seremet szerint arra utalhat, hogy Moszkva még fontolgatja a válaszlépéseit.

Nem kizárt, hogy ezek súlyosak lesznek

– tette hozzá –, ami viszont nem csupán az orosz–ukrán tárgyalásokat, hanem elsősorban az amerikai–orosz diplomáciai párbeszédet is tovább nehezítheti.”

Zelenszkij–Putyin? Előbb Moszkva–Washington

Seremet Sándor szerint egy Zelenszkij–Putyin-találkozónak csak akkor van realitása, ha mindkét elnök olyan eredménnyel térhet haza, amelyet politikailag is fel tud mutatni. Jelenleg azonban erre nincs lehetőség. Ráadásul – hívta fel a figyelmet a kutató – azok a feltételek, amelyeket Oroszország a háború lezárásához szab, túlmutatnak Ukrajna hatáskörén. Ilyen például a megszállt területek elismerésén túl a nyugati szankciók feloldása, Ukrajna semleges státuszának rögzítése vagy a fegyverszállítások leállítása – ezekben Kijev nem önálló döntéshozó.

A kutató hangsúlyozta:

Moszkva szemében az orosz–ukrán háború nem csupán két ország konfliktusa, hanem egy szélesebb, rendszerszintű összecsapás Oroszország és a Nyugat között,

amelyben Ukrajna csupán az egyik – bár jelenleg a legakutabb – frontvonal. Kijev ebben a játszmában legfeljebb a saját részproblémáiért tudna felelősséget vállalni, mint például a mozgósítás leállítása, az orosz nyelv státuszának javítása vagy bizonyos területekről való formális lemondás.

Seremet úgy véli, a háború lezárásához mindenekelőtt egy átfogó, stratégiai megállapodásra lenne szükség Moszkva és Washington között – ám még ez sem jelentene automatikus megoldást.

„Egy esetleges orosz–amerikai megállapodást végső soron Ukrajnának és Európának is végre kellene hajtania. Márpedig, ahogy azt korábban is láthattuk, Európa esetében ez korántsem zökkenőmentes” – jegyezte meg Seremet.

Arra a kérdésre, hogyan értelmezhető Törökország – és személy szerint Recep Tayyip Erdoğan elnök – közvetítői szerepe, valamint jelen állás szerint mit várhatunk az Egyesült Államoktól, különösen Donald Trumptól, Seremet Sándor, az Eurázsia Központ és a Magyar Külügyi Intézet kutatója emlékeztetett: a békítő szerepért már a háború kitörése óta többen is versengenek – köztük Kína, India, Brazília és Szaúd-Arábia. Ebben a sorban Törökországnak valóban komoly, egyben szimbolikus szerepe van.

Seremet felidézte, hogy már 2022-ben is Isztambul adott otthont a tárgyalásoknak, amelyek három évvel később itt folytatódtak. Mint mondta, Törökország ma is közvetítői szerepet játszik, hiszen NATO-tagállamként ugyan része a nyugati szövetségi rendszernek, mégis viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol Oroszországgal.

Bár technikailag vállalhatna mediátori szerepet, Törökország nehezen tekinthető valóban semleges tárgyalási terepnek, épp NATO-tagsága miatt, ez viszont bizonyos szempontból előnyt is jelenthet Washington és Kijev számára. Ugyanakkor Ankara nemzetközi presztízsének erősödése kockázatokat is hordozhat az Egyesült Államok szemszögéből. Mint a kutató rámutatott, Törökország Európa legnagyobb haderejével rendelkezik, és nyíltan táplál nagyhatalmi ambíciókat, márpedig Amerika hagyományosan nem nézi jó szemmel az erősödő regionális riválisokat.

Seremet szerint ebből a szempontból egy közel-keleti monarchia – például Szaúd-Arábia – az Egyesült Államok számára kényelmesebb, kiszámíthatóbb közvetítői terepet jelenthet. Ennek ellenére a szakértő úgy véli, egy törökországi csúcstalálkozó lehetősége nem zárható ki teljesen, Donald Trump a májusi egyeztetések során utalt is ennek halvány esélyére.