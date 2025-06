Diplomáciai póker a Közel-Kelet térképe felett: Donald Trump és Vlagyimir Putyin dönthet mindenről?

Ez az Index Világjátszma című geopolitikai rovata, amelyben hétről hétre elemzésekkel jelentkezünk a nemzetközi politika és a konfliktusok legfontosabb fejleményeiről. Elemzők segítenek értelmezni a globális folyamatokat, a nagyhatalmi érdekeket és azok világpolitikára gyakorolt hatásait.

Napok óta nyílt háború zajlik Izrael és Irán között, miután a hosszú ideje tartó feszültség idén júniusban fegyveres összecsapássá fajult. A háttérben Irán gyorsuló nukleáris programja, a közel-keleti proxyháborúk, valamint az izraeli kormány megelőző csapásai állnak. Az izraeli légierő Rising Lion (Ébredő Oroszlán) fedőnevű műveletében több nukleáris létesítményt és katonai infrastruktúrát támadtak (illetve katonai vezetőket likvidáltak). Irán rakétákkal és drónokkal válaszolt, amelyek izraeli nagyvárosokat is elértek. Mindkét oldalon vannak halálos áldozatok.

A nemzetközi diplomácia lázasan próbál mozgósítani a kialakult helyzet miatt. Az Egyesült Államok óvatos támogatást nyújt Izraelnek, miközben igyekszik elkerülni a konfliktus további eszkalációját. Donald Trump és Vlagyimir Putyin hosszú telefonbeszélgetést folytattak: az orosz elnök közvetítői szerepet ajánlott fel, Trump pedig jelezte nyitottságát erre a lehetőségre. Elemzők szerint Moszkva így próbálja növelni nemzetközi befolyását, miközben az ukrajnai háború ügyében is mozgástérhez juthat.

A nemzetközi sajtóban megjelent szakértői értékelések több forgatókönyvvel számolnak: gyors, de intenzív háborúval, elhúzódó hibrid hadviseléssel, sőt akár nukleáris kockázattal is. Irán már most is jelentős mennyiségű dúsított uránnal rendelkezik. A gazdasági hatások is érzékelhetők: az olajárak emelkednek, a G7-országok és az Európai Unió pedig attól tartanak, hogy a közel-keleti válság globális instabilitást idézhet elő.

Az Indexnek Seremet Sándor, az Eurázsia Központ kutatója és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elemezte az izraeli–iráni konfliktus fejleményeit, valamint az Egyesült Államok és Oroszország szerepét a válságban. A kutatónak az alábbi kérdéseket tettük fel:

Vlagyimir Putyin közvetítői ajánlata valódi diplomáciai szándék, vagy inkább eszköz, amellyel erősíteni próbálja Oroszország pozícióját az ukrajnai háború összefüggésében?

Washington kész lehet-e Irán kordában tartásáért cserébe engedményeket tenni Moszkvának Ukrajna ügyében?

Elképzelhető-e, hogy az izraeli–iráni konfliktus eszkalációja közvetve felértékeli Oroszországot az amerikai szemszögből mint stabilizáló tényezőt – akár Ukrajna rovására?

Hogyan változhat a Moszkva–Peking–Teherán háromszög jelentősége, ha Oroszország közvetítői szerepet vállal a közel-keleti konfliktusban? Megnyílhat-e ezzel egy új diplomáciai csatorna Oroszország számára?

A Trump–Putyin egyeztetés új precedenst teremthet-e, ahol globális válságokat bilaterális alkukkal, nem pedig multilaterális fórumokon kezelnek? Maradhat-e érdemi mozgástere az Európai Uniónak ebben a rendszerben?

Lehet Vlagyimir Putyinból közvetítő?

Az Indexnek nyilatkozó Seremet Sándor rámutatott: Moszkvának jó kapcsolata van Iránnal, a két országot átfogó stratégiai partnerségi megállapodás köti össze, amelyet 2025. január 17-én írt alá Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz és Maszúd Pezeskjan iráni elnök. Oroszország ugyanakkor értelmezhető viszonyt ápol Izraellel is, miközben Donald Trump kétszer is tárgyalt Putyinnal Irán ügyében.

A kutató szerint elméletileg működhetne, hogy az orosz elnök közvetítő szerepet vállal Izrael és Irán között, ám ennek komoly kockázatai is vannak. A nyugati hatalmak továbbra is izolációban kívánják tartani a Kremlt, így ha Putyin közvetítésével sikerülne rendezni a konfliktust, az jelentős diplomáciai fegyvertény lenne Oroszországnak. Ezt pedig Moszkva akár az ukrajnai kérdésben is kamatoztathatná, mivel ezzel Trumpot is „udvariassági lépéskényszerbe” hozná. Ha az amerikai elnök engedményeket tenne, komoly kritikát kapna európai partnereitől és hazai ellenzékétől, miközben a fontosabb európai szereplők az amerikai nyomás ellenére is fenntarthatnák a szankciókat Oroszországgal szemben, és akár Washington nélkül is folytathatnák Ukrajna támogatását.

Mindez negatívan hatna az orosz–amerikai viszony rendezésének egyébként is törékeny folyamatára, és Washington számára is presztízsveszteséget jelentene, hiszen azt a benyomást keltené, hogy a Fehér Ház saját szövetségeseit sem képes rábírni álláspontjának követésére

– tette hozzá Seremet Sándor. Emmanuel Macron élesen bírálta is az ötletet, arra hivatkozva, hogy Putyin Ukrajna ellen háborúzik, így közvetítőként alkalmatlan. Ez ugyanakkor nem zárja ki, hogy Moszkva Washington kérésére, de hivatalosan saját kezdeményezésből kommunikáljon Iránnal, közvetítse az amerikai javaslatokat, vagy gyakorlati segítséget nyújtson az iráni nukleáris kérdésekben.

Az eddigi értesülések szerint Irán már felkérte Ománt és Katart, hogy közvetítsenek az USA-val folytatandó tárgyalásokon, amelyek egyelőre kényelmesebb és elfogadhatóbb közvetítőnek tűnnek Oroszországgal szemben.

Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy eddig egyedül Putyin beszélt mind az amerikai, az iráni és az izraeli elnökkel is a kirobbant konfliktusról. Erre másnak eddig nem volt lehetősége

– hangsúlyozta a kutató.

Moszkva profitálhat a válságból?

Seremet Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy Moszkva próbál egyensúlyozni Irán és Izrael között, és ennek megvannak a kölcsönös gesztusai: Oroszország például nem adott el SzU–35-ös vadászgépeket Iránnak, amelyek komoly fenyegetést jelentenének az izraeli légierő számára, míg Izrael továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnának. Mindeközben Oroszország következetesen kiáll az iráni rezsim stabilitása mellett, és nyilvánosan elítéli Izraelt a légicsapások miatt.

A kutató szerint Moszkva szerepe felértékelődhet az iráni nukleáris program rendezésében is. Irán első nukleáris reaktorát ugyanis orosz mérnökök építették, így a Kreml érdemi technológiai ismeretekkel rendelkezik az iráni atomprojektek terén. Seremet szerint Teherán akár kész is lehet feladni a nukleáris fegyverek fejlesztését, ha békés célú atomenergetikai programjait tovább folytathatja. Ehhez Oroszország korábban felajánlotta, hogy a magas dúsítású uránt civil felhasználásra alakítja át és tárolja is, így biztosítva, hogy Irán hozzájusson az atomreaktorok működtetéséhez szükséges fűtőanyaghoz, miközben katonai célú felhasználásra nem kerül sor.

A kölcsönös izraeli–iráni rakétacsapások ugyan megtorpanthatják ezt a folyamatot, de ha a tárgyalások újraindulnak, Oroszországnak ismét közvetítői szerephez juthat. Egyes elemzések szerint Moszkva akár maga is vállalhatná az urándúsítást Irán számára, így Teherán lemondhatna saját dúsító kapacitásáról anélkül, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülne.

Seremet Sándor ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy Ukrajna ügyében komoly engedmények születnének Vlagyimir Putyin közvetítői szerepének fejében. Irán és Izrael saját érdekeit képviseli, és bár mindkét ország szoros szálakkal kötődik Moszkvához és Washingtonhoz, Ukrajna kérdésében egyikük sem lenne hajlandó Putyin javára lépni.

Az amerikai figyelem részbeni átterelődése azonban a Közel-Keletre már önmagában is hátrányos lehet Kijev számára, és Moszkvának kedvezhet, különösen, ha az amerikai támogatások részben átcsoportosulnak.

A kutató arra is rámutatott, hogy az orosz költségvetés számára is előnyös a kialakult közel-keleti helyzet: a konfliktus kitörése óta emelkedtek az olajárak, ami növeli Moszkva bevételeit. Még ha az eszkalációt Oroszország nem is tudja megakadályozni, Irán olajkitermelésének esetleges visszaesése vagy az olaj- és gázkereskedelem akadozása – például a Hormuzi-szorosban – tovább hajthatja fel az árakat. Moszkva ebből közvetett gazdasági hasznot húzhat, miközben a nyugati társadalmakban az áremelkedés politikai elégedetlenséget gerjeszthet.

Mi lesz a Moszkva–Peking–Teherán-tengellyel?

A Moszkva–Peking–Teherán háromszög jelentőségével és az izraeli–iráni konfliktussal összefüggésben Seremet Sándor kifejtette: a Kreml számára fontos lenne, hogy a nyugati elszigetelési törekvések ellenére diplomáciai sikert tudjon felmutatni. Egy sikeres közvetítéssel Moszkva a „problémaokozó” szerepből a „problémamegoldó” státuszba léphetne át, ami növelné nemzetközi súlyát – részben a Kínával fenntartott viszonyában is, ahol Oroszországot gyakran másodhegedűsként kezelik. Ez a helyzet jellemző a Kína által dominált multilaterális szervezetekre is, mint a BRICS és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO).

Mint a kutató rámutatott: Kína alapvetően nem érdekelt a közel-keleti konfliktus eszkalációjában, mivel az veszélyeztetné tengeri kereskedelmét – nemcsak exportját, hanem a közel-keleti olajimportot is. Irán stabilitása Peking számára stratégiai kérdés. Kína 2021-ben 25 éves gazdasági megállapodást kötött Teheránnal, mintegy 300-400 milliárd dollár értékben fektetett be az iráni szénhidrogén-kitermelésbe, és ma Irán olajexportjának 90 százaléka Kínába irányul. Ezáltal Teherán erősebben függ Pekingtől, mint Moszkvától.

Oroszország számára Irán logisztikai szempontból is kulcsszerepet játszik: az iráni Észak–Dél folyosón keresztül Oroszország kijut az Indiai-óceánhoz és az indiai piachoz, ami fontos ellensúly Kínával szembeni gazdasági kitettségének csökkentésében. Egy sikeres közvetítés elméletileg Moszkva pozícióját is erősíthetné a Kína-fókuszú nemzetközi szervezetekben

– magyarázta a kutató.

Mindazonáltal hangsúlyozta, hogy Irán és Kína továbbra is kritikus fontosságú partnerei maradnak Oroszországnak.

Moszkva a Washingtonnal való esetleges enyhülés érdekében sem fogja háttérbe szorítani ezt a háromszöget, különösen mivel az amerikai nyitás tartóssága Donald Trump esetleges távozása után erősen kétséges. Már most is akadnak zökkenők: az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint Washington a közelmúltban lemondott egy Moszkvával tervezett találkozót, amely a kétoldalú feszültségek enyhítését célozta volna.

A három főváros – Moszkva, Peking és Teherán – között szoros gazdasági és politikai összefonódás alakult ki. Kína olajimportjának közel 30 százalékát Oroszország és Irán biztosítja. „Ennek a struktúrának a felbomlása vagy súlyának csökkenése a közeljövőben nem valószínű. Éppen ellenkezőleg: ha Oroszország új diplomáciai csatornákat tud nyitni sikeres közvetítés révén, az érintett rezsimek akár még szorosabbra is fűzhetik együttműködésüket” – vélekedett a kutató.

Háttérbe kerülnek a multilaterális szervezetek?

Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen precedenst teremthet Donald Trump és Vlagyimir Putyin közvetlen egyeztetése, ha a jövőben a globális válságoknál a nagyhatalmi egyensúlyt nem multilaterális fórumokon, hanem bilaterális alkukon keresztül kívánják kezelni, Seremet Sándor kifejtette: Donald Trump visszatérésével a Fehér Házba ismét az üzleti alapú, kétoldalú egyeztetések és megállapodások kerültek előtérbe, szemben a világrendet fenntartó kollektív intézményekkel, amelyek szerinte kevésbé hatékonyak a válságok kezelésében. Az orosz–ukrán háborút például közvetlenül Zelenszkijjel és Putyinnal próbálja rendezni, miközben az Európai Uniót inkább akadályként, semmint partnerként kezeli ebben a folyamatban.

A szankciók kérdése is jól mutatja az amerikai elnök szemléletét: például az orosz mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozások feloldásáról Moszkva korábban Washingtonnal próbált egyeztetni, csakhogy az ilyen döntések nem kizárólag amerikai vagy ukrán hatáskörbe tartoznak. Trump a multilaterális szervezetekkel – mint az EU, a G7 vagy az ENSZ – kapcsolatban továbbra sem tudja, kit kellene felhívnia, viszont Kínával, Oroszországgal, Iránnal, Izraellel, Ukrajnával, Pakisztánnal vagy Indiával közvetlenül is tud tárgyalni – fogalmazott a kutató.

Emlékeztetett rá, hogy India és Pakisztán esetében ez a megközelítés működött is, Ukrajnával sikerült megállapodni az ásványkincsek kitermeléséről, Oroszországgal pedig úgy tűnt, áttörést lehetett elérni.

A nagy- és középhatalmak közötti kétoldalú egyeztetések bizonyos helyzetekben valóban hatékonyabbnak bizonyulhatnak, a kérdés azonban az, hogy ezek a megállapodások hosszú távon oldják-e meg a problémákat, vagy csak ideiglenesen kezelik a tüneteket. Emellett felmerül a garancia kérdése is: nincs biztosíték arra, hogy egy adott amerikai elnök által megkötött egyezményt a következő elnök nem helyez hatályon kívül. Ebben a tekintetben a multilaterális formátumok nagyobb stabilitást és kiszámíthatóságot nyújtanak

– mondta Seremet Sándor.

A kutató szerint a Moszkva–Peking–Teherán háromszögben – a négyévesnél hosszabb politikai ciklusok miatt – inkább óvatosan kezelik az Egyesült Államokkal kötendő nagy megállapodásokat, éppen azért, mert a washingtoni külpolitika jóval változékonyabb az övékénél. Ez igaz az Európai Unióra is, amelynek külpolitikája jelentős tehetetlenséggel bír, és gyakran képtelen alkalmazkodni, még akkor is, ha a tengerentúli szövetségesnél komoly irányváltás történik.

Seremet Sándor ugyanakkor hangsúlyozta: ahhoz, hogy a Trump–Putyin egyeztetések valóban precedenst teremtsenek, áttörő eredményre lenne szükség, amely globális hatást gyakorolna. Erre azonban jelenleg kevés esély mutatkozik, még úgy is, hogy a két elnök szinte heti rendszerességgel egyeztet egymással.

