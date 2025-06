Ez az Index Világjátszma című geopolitikai rovata, amelyben hétről hétre elemzésekkel jelentkezünk a nemzetközi politika és a konfliktusok legfontosabb fejleményeiről. Elemzők segítenek értelmezni a globális folyamatokat, a nagyhatalmi érdekeket és azok világpolitikára gyakorolt hatásait.

Az izraeli–iráni konfliktus hatása nem korlátozódik a Közel-Keletre vagy a világgazdaságra, a fejlemények tágabb értelemben is geopolitikai jelentőséggel bírnak. Függetlenül attól, hogy a felek valóban nyugvópontra jutnak-e, illetve mennyire bizonyul tartósnak egy tűzszünet, az elmúlt napok eseményei már így is afféle pillangóhatásként értelmezhetők, vagyis egy lokális konfliktus olyan politikai reakciókat váltott ki, amelyek távoli régiók között is feszültségeket gerjesztettek, és döntéshozatalt befolyásoltak. Nemrég még attól lehetett tartani, hogy súlyos fegyveres konfliktus robban ki India és Pakisztán között, ez végül elmaradt, részben a Trump-kormányzat diplomáciai közbenjárásának köszönhetően. Ugyanakkor a két ország eltérő külpolitikai irányvonala most, az izraeli–iráni konfliktussal kapcsolatban is markánsan megmutatkozott.

India ugyanis nem csatlakozott a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) nyilatkozatához, amely – jóllehet Pakisztán és Irán is a tagjai közé tartozik – elítélte Izrael Irán elleni támadásait. Ezzel India közvetve is rámutatott a konfliktust övező bonyolult regionális érdekhálóra, amely a háborúzó feleken túl is geopolitikai feszültségeket kelt. A 2001-ben Sanghajban alapított SCO kezdetben Kínából, Oroszországból, Kirgizisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból és Üzbegisztánból állt. Irán 2023-ban, éppen India elnöksége alatt lett az egyik legújabb tagja.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet közleménye határozottan elítélte az izraeli támadásokat Irán területén. A dokumentum szerint Izrael fellépése „sérti Irán szuverenitását, kárt okoz a regionális és nemzetközi biztonságnak, és súlyos kockázatot jelent a globális békére és stabilitásra”. A tagállamok aláhúzták, hogy támogatják az iráni nukleáris programot övező helyzet kizárólag békés, politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezését. India külön szólította fel a két közel-keleti országot, hogy párbeszéd útján oldják meg nézeteltéréseiket.

Az Indexnek Klemensits Péter, az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa elemezte az izraeli–iráni konfliktus dél-ázsiai geopolitikai következményeit. A kutatót India és Pakisztán eltérő külpolitikai álláspontjáról kérdeztük.

India geopolitikai aknamezőn egyensúlyoz

Klemensits Péter szerint India azzal, hogy nem csatlakozott a SCO elítélő nyilatkozatához, egyrészt stratégiai autonómiáját demonstrálta, másrészt azt is megmutatta, hogy nem kíván nyíltan szembefordulni egyik érintett féllel sem. Mint arra rámutatott: sok SCO-tagállamtól eltérően, amelyek nem rendelkeznek szoros diplomáciai kapcsolatokkal Izraellel, és ezért határozott nyilatkozatokat tehetnek, India mind Iránban, mind Izraelben jelentős stratégiai érdekeltséggel rendelkezik.

„Ha Újdelhi ebben a konfliktusban állást foglalt volna, az középtávon és hosszú távon veszélyeztetné a közel-keleti érdekeit, amit India nem engedhet meg magának” – tette hozzá a kutató. Kifejtette, hogy India kissé kilóg a Sanghaji Együttműködési Szervezetből – amely egy Kína és Oroszország által dominált blokk –, mivel Újdelhi néha a kollektív állásponttal ellentétes stratégiai érdekeit követi. Ezt az eltérő álláspontot a szervezeten belül is elfogadják, és a jövőben várhatóan nagyobb teret kell adniuk a különböző nézőpontoknak.

Klemensits Péter azonban hangsúlyozta, hogy India tagsága előnyös a szervezet számára, és ez fordítva is igaz.

„Ez a kölcsönös előny lehetővé teszi, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet e kisebb visszaesés ellenére is haladjon előre. Az SCO stratégiai platformot biztosít India számára a kulcsfontosságú regionális szereplőkkel való kapcsolattartáshoz és a Közép-Ázsiában fennálló kapcsolatok megerősítéséhez, ami geopolitikai érdekei szempontjából elengedhetetlen. Ugyanakkor potenciális kihívások is fennállnak. Mivel az SCO-n belüli dinamikát Kína és Oroszország befolyásolja, India független külpolitikája és a szervezet kollektív érdekei közötti bármilyen jelentős eltérés feszültségeket okozhat. Különösen akkor merülhetnek fel problémák, ha India biztonsági vagy gazdasági prioritásai eltérnek más befolyásos tagállamokétól. Ezenkívül India határozott álláspontja is hatással lehet a szervezet kohéziójára” – fogalmazott a kutató, hozzátéve: ha India álláspontja kihívást jelent az SCO-n belüli normákra, az egyrészt destabilizálhatja az egységet, másrészt elő is segítheti a különböző nézőpontok elfogadását, és ez potenciálisan inkluzívabb párbeszédhez vezethet a tagállamok között.

Klemensits Péter kiemelte, hogy az izraeli–iráni konfliktus egyébként India külpolitikájának egyre növekvő kihívásaként is jellemezhető.

Az Egyesült Államokkal és néhány európai országgal ellentétben, amelyek ellenséges viszonyban állnak Iránnal, India kapcsolata Teheránnal mélyen gyökerezik és sok próbát kiállt. India számára a diplomácia és a tárgyalások előmozdítása a legbiztosabb út a gyors megoldáshoz

– jelentette ki a kutató.

Idézte Kabir Taneját, a delhi székhelyű Observer Research Foundation stratégiai tanulmányok programjának igazgatóhelyettesét, aki szerint India döntése, hogy nem csatlakozik az SCO nyilatkozatához, a Kína és az Egyesült Államok között zajló nagyhatalmi egyensúlykeresés tágabb összefüggésében értelmezhető.

Az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy Izrael India legnagyobb védelmi beszállítója, az elmúlt tíz évben becslések szerint 2,9 milliárd dollár értékben importált katonai felszerelést, köztük drónokat, radarokat, rakétákat és megfigyelő rendszereket. Annak ellenére, hogy Izrael 2023 októbere óta hadműveleteket folytat Gázában, a védelmi ipari export Indiába – értesülések szerint – nem állt le. Eközben India Irán Chabahar kikötőjét fejleszti, hogy biztosítsa a hozzáférést Közép-Ázsiához és Afganisztánhoz. Az Egyesült Államok 2019-es szankciói előtt – Washington iráni atomalkuból való kilépését követően – Irán India harmadik legnagyobb olajszállítója volt, 12,1 milliárd dollár értékű importtal.

Klemensits Péter rámutatott:

India tehát nagyon kényes helyzetben van, gazdasági érdekei miatt szüksége van Iránra, de biztonsága és védelme érdekében Izraelre is.

A kutató úgy gondolja: India döntése, hogy nem csatlakozott az Izraelt elítélő SCO-nyilatkozathoz, független külpolitikát és a nemzetközi kapcsolatokhoz való árnyalt hozzáállást jelez.

Azáltal, hogy nem csatlakozott a többségi állásponthoz, India szuverenitását hangsúlyozza, valamint annak fontosságát, hogy a geopolitikai fejleményeket ne korlátozzák a kialakult regionális blokkok, különösen azok, amelyeket Kína és Oroszország befolyása határoz meg. Ez az álláspont India azon törekvését tükrözi, hogy megőrizze egyensúlyt az Izraellel fennálló történelmi kapcsolatok és a globális hatalmakkal való együttműködés között. Ez a megközelítés egyfajta »új semlegességet« jelez, amelynek keretében India stratégiai érdekei mentén, szelektíven alakít partnerségeket. Ugyanakkor a nyugati országokkal való egyre szorosabb együttműködés irányába is nyit. Így India jelenlegi diplomáciai pozíciója nem illeszkedik sem a klasszikus semlegességhez, sem a nyugati blokkhoz való teljes igazodáshoz. Sokkal inkább egy pragmatikus külpolitikai stratégia körvonalazódik, amely lehetővé teszi, hogy India a nemzeti érdekeit védve navigáljon a globális geopolitikai erőterek között

– magyarázta Klemensits Péter az Indexnek.

Ugyanakkor Újdelhi nyugati hatalmakkal, különösen az Egyesült Államokkal és Izraellel való szövetségre lépése jelentős kockázatokat is hordoz magában egy olyan geopolitikailag komplex környezetben, amelyet Irán, Kína és Oroszország befolyásol. A kutató úgy véli: ez a stratégia megterhelheti India történelmi kapcsolatait Iránnal, amely kulcsfontosságú olajszállító India energiaellátásának biztonsága szempontjából. A nyugati kezdeményezések támogatása provokálhatja Teheránt, és megnehezítheti a kétoldalú kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatokat, főként az iráni olajra vonatkozó amerikai szankciók fényében. India Kínával fenntartott szoros kapcsolatai is veszélybe kerülhetnek, mivel a Nyugattal való összehangolódás tovább fokozhatja a feszültségeket a meglévő határviták és gazdasági rivalizálás fényében.

„Vagyis bár Újdelhi nyugati együttműködése stratégiai előnyökkel járhat, komoly kockázatokat is hordoz, amelyek alááshatják India gazdasági stabilitását, külkapcsolatait és regionális befolyását a nagyhatalmak közötti egyensúlyozásban. Nemzeti érdekei megóvása érdekében India számára elengedhetetlen, hogy ezeket a szövetségeket körültekintően kezelje” – fogalmazott Klemensits Péter.

Pakisztán Irán mellé állt, de óvatosan lavíroz

Indiával ellentétben Pakisztán – amely szintén tagja a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek, és Újdelhi egyik fő riválisa – határozottan kiállt Irán mellett. Az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa szerint Iszlámábád Irán mellett tett nyilatkozatai szimbolikus gesztusként és a közel-keleti politikájának potenciális stratégiai átalakításaként is értelmezhetők. Miközben megerősíti történelmi szolidaritását Palesztinával és Iránnal, egyúttal jelzi, hogy a geopolitikai helyzet változása miatt Iszlámábád szövetségei, illetve prioritásai is változhatnak.

„Pakisztán vezetése nyilvánosan is kifejezte Irán iránti határozott támogatását, amelyet az iszlám szolidaritás részeként értelmezett. A gyakorlati segítségnyújtás terén Pakisztán valószínűleg a diplomáciai támogatásra, az információk megosztására és a humanitárius segítségnyújtásra gondolt, elkerülve a közvetlen katonai beavatkozást, hogy megőrizze jó kapcsolatait Szaúd-Arábiával és más Öböl menti államokkal” – emelte ki a kutató.

Pakisztán érdekeiről azt mondta: célja többek között a regionális befolyásának növelése, India és Izrael kapcsolatainak ellensúlyozása, valamint vezető szerepének megerősítése a muszlim közösségben. „Bár a retorika Irán támogatását sugallta, Pakisztán tényleges lépéseit inkább saját stratégiai érdekei és a térség más kulcsszereplőivel fenntartott kapcsolatai határozzák meg” – állapította meg Klemensits Péter.

A múlt héten egy magas rangú iráni tisztviselő meglepő kijelentést tett az iráni állami televízióban: azt mondta, hogy Pakisztán nukleáris fegyvereket vetne be Izrael ellen, amennyiben Izrael indítana elsőként támadást. Nyilatkozatában kifejezetten megemlítette Pakisztán nagy hatótávolságú, Shaheen–3 típusú rakétáját is. A kutató szerint azonban óvatosan kell kezelni az iráni nyilatkozatokat: bár Irán és Pakisztán osztozik a regionális stabilitással kapcsolatos aggodalmakban, és informális biztonsági egyeztetések zajlanak közöttük, nincs konkrét bizonyíték arra, hogy hivatalos konzultációk folytak volna a nukleáris stratégiáról.

Reális forgatókönyv, hogy Pakisztán tovább erősíti katonai és diplomáciai kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyek kritikusak Izraellel szemben, leginkább Kínával és Oroszországgal. A pekingi és moszkvai kapcsolatok elmélyülése részben India külpolitikájára adott válaszként értelmezhető, hiszen mindkét ország történelmileg támogatta Pakisztánt, és alternatív szövetségesként szolgálhat India nyugati közeledésével szemben. A Kínával való fokozott együttműködés – például a Kína–Pakisztán gazdasági folyosó révén – erősítheti Pakisztán katonai képességeit és gazdasági stabilitását. Oroszország esetében pedig a kapcsolatok szorosabbra fűzése újabb védelmi beszerzéseket hozhat, miközben csökkentheti az Egyesült Államoktól való függőséget

– fejtette ki Klemensits Péter.

A legfrissebb fejleményekkel kapcsolatban az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa megjegyezte: ha Izrael és Irán között valódi és tartós tűzszünet jön létre, az tovább erősítheti India Izraellel egyre szorosabbá váló kapcsolatait, és lehetőséget adhat mélyebb gazdasági és katonai együttműködésre. Ez India számára azt is lehetővé tenné, hogy közvetítőként jelenjen meg a regionális konfliktusokban, javítva ezzel nemzetközi pozícióját. Ezzel szemben Pakisztánnak – amely hagyományosan Irán támogatója – felül kellene vizsgálnia a diplomáciai stratégiáját, különösen akkor, ha a tűzszünet Irán és Izrael kapcsolatainak érdemi változását jelzi.