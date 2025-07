Még annál is több forog kockán Irán és Izrael konfliktusában, mint eddig gondoltuk

Ez az Index Világjátszma című geopolitikai rovata, amelyben hétről hétre elemzésekkel jelentkezünk a nemzetközi politika és a konfliktusok legfontosabb fejleményeiről. Elemzők segítenek értelmezni a globális folyamatokat, a nagyhatalmi érdekeket és azok világpolitikára gyakorolt hatásait.

Az Irán és Izrael, illetve az Egyesült Államok közötti közvetlen konfrontáció eddigi legerőszakosabb és legveszélyesebb fordulója június 24-én lezárult, és a kölcsönös légi- és rakétacsapások pora leülepedett. Sárkány László, az Eurázsia Központ Közel-Kelet-kutatója lapunknak összefoglalta, hogy mit kell tudni a térségben zajló folyamatokról, a geopolitikai erőterek alakulásáról és a konfliktus globális kontextusáról.

A szemben álló felek fővárosaiban, sőt azokon belül is továbbra is heves vita zajlik a „győzelem” és „vereség” értelmezéséről. Az Indexnek nyilatkozó kutató rámutatott: a konfliktus jelenlegi szakaszában a narratívák és történetek harca folyik, leegyszerűsítve: egyfajta imázsháború.

Az iráni atomlétesítményeket ért csapások eredményességéről szóló beszámolók is ellentmondásosak: a teljes megsemmisítéstől az atomprogram évekre történő visszavetésén át egészen az urándúsítás zavartalan folytatásáig minden verzió napvilágot látott.

– foglalta össze Sárkány László. Hozzátette: Donald Trump amerikai elnök ezzel szemben egy jóval egyszerűbb győzelmi narratívával állt elő, mint azok a képek, amelyeket a közvetlenül érintett felek mutattak fel.

Trump saját, „erővel kikényszerített béke” elméletét látja igazolva, még akkor is, ha kijelentései tényszerűen vitathatók, illetve nem ellenőrizhetők (például a „nukleáris képességek teljes megsemmisítéséről” szóló állítás). Ehhez társul retorikájának megszokott túlzó és kategorikus hangvétele is.

A kutató kiemelte: a felek közötti konfliktus a narratívák háborúja után most döntő válaszúthoz érkezik. Vagy diplomáciai megoldás felé fordulnak, amely a sokrétű válság átfogó és tartós rendezését hozhatja el, vagy visszacsúsznak egy újabb – vélhetően még pusztítóbb és több szereplős – fegyveres szakaszba, amelynek sem kezdetét, sem végét nem láthatjuk előre. „A tűzszünetet követő nyilatkozatokat és eseményeket figyelve sajnos az utóbbi forgatókönyv tűnik valószínűbbnek” – jegyezte meg Sárkány László.

A folytatódó eszkalációs spirál egyik jele a kutató szerint az, hogy Izrael átfogó együttműködést tervez az arab szunnita államokkal annak érdekében, hogy közösen alakítsák át a Közel-Keletet. Míg a korábbi Ábrahám-egyezmények csupán kétoldalú normalizációs célokat szolgáltak, ezúttal nem kizárólag diplomáciai, hanem geopolitikai és katonai szövetség körvonalai is kirajzolódhatnak. Ez a folyamat a térség erőviszonyainak és politikai térképének átrendezését célozza – egyelőre diplomáciai eszközökkel.

Sárkány László úgy véli, nem zárható ki, hogy mindez egy „vérrel történő átrendezés” előkészítő szakaszának tekinthető, és az izraeli tervek Irán mint regionális középhatalom szétzúzását célozhatják.

Szintén ebbe az irányba mutat Tom Barrack, az Egyesült Államok közel-keleti megbízottjának napokban tett kijelentése is:

Hangsúlyozta: Törökország „kulcsfontosságú eleme ennek az új útnak”, és hozzátette, hogy „a békemegállapodások Izraellel elengedhetetlenné váltak a szíriai és libanoni háború után”.

A kutató emlékeztetett arra is, hogy ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt nyilatkozta: az Irán felett aratott „győzelem” „lehetőségeket” teremt Gázában. A kijelentés akkor hangzott el, amikor az izraeli hadsereg példátlan, nagyszabású katonai akciót készít elő Gázában: öt teljes hadosztály bevetését fontolgatják – ellentétben a korábbi, részleges beavatkozásokkal –, valamint az egyik legnagyobb, palesztin civileket érintő evakuálási akció végrehajtását tervezik.

Egy lehetséges menetrend mindezek fényében: Gáza »kipucolása«, majd egy újabb forduló Irán ellen, amelybe Trump és Netanjahu egyre inkább be akarja vonni Törökországot, a szunnita arab szomszédokat, valamint az Öböl menti államokat is

– vélekedett Sárkány László.

Az Eurázsia Központ kutatója ugyanakkor kiemelte: Irán részéről sem a megbékélés hangjai hallatszanak. Mint rámutatott, egy olyan államban, amelyet külső hatalmak támadnak meg – még ha a támadók megelőző csapásra vagy a regionális biztonság védelmére hivatkoznak is –, természetes, hogy nem a reformista irányzat kerül fölénybe, hanem a keményvonalas erők, amelyek mellé gyakran felsorakozik a veszteségeket elszenvedő lakosság is.

– fogalmazott Sárkány László. Hozzátette: a perzsa állam kész folytatni a harcot, és jelenleg a radikális, keményvonalas hangok uralják a diskurzust, amely a minap egy halálos fatva kihirdetésében csúcsosodott ki.

A kutató ezzel Nasszer Makarem Sirázi iráni nagyajatollah fatvájára utalt, amelyben az iszlám vallási vezető Donald Trump amerikai elnököt és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt „Isten ellenségeinek” nevezte, és arra szólította fel a világ muszlimjait, hogy egyesítsék erőiket ellenük.

Sárkány László hangsúlyozta: a fatva nem kötelező érvényű jogi döntés, hanem egy iszlám jogi kérdésben megfogalmazott vélemény, amelyet egy mufti, vagyis képzett iszlám jogtudós bocsát ki.

– tette hozzá. A kutató ugyanakkor figyelmeztetett: mindezek a fejlemények azok malmára hajtják a vizet, akik Irán démonizálásában érdekeltek. Ez a narratívák háborújában zöld jelzést adhat egy Irán ellen formálódó koalíció – az Egyesült Államok, Izrael, a szunnita arab országok és esetleg Törökország – számára.

„Ugyanakkor ezen szunnita országok részvétele még egyáltalán nem tekinthető biztosnak. Ennek oka részben az, hogy ezek az államok mára sokkal diverzifikáltabb külpolitikai kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, nem kizárólag Washingtonhoz kötődnek, hanem önálló geopolitikai szereplőként is megjelennek egy átalakuló nemzetközi térben” – fogalmazott Sárkány László.

Mint arra az Eurázsia Központ kutatója felhívta a figyelmet, az idei június 24-én lezárult – egyelőre első körösnek tekinthető – háborús ciklus, valamint az ebből fakadó regionális destabilizáció egy olyan pillanatban robbant ki, amikor a Közel-Kelet országainak többsége épp a pusztítás ördögi köréből próbált kitörni. Ehelyett egy stabil, békés és gazdaságilag orientált regionális rend kiépítésére összpontosítottak.

Irán legfőbb riválisa, Szaúd-Arábia is rendezte kapcsolatait Teheránnal – Omán és Kína közvetítésével –, és a térség több országával is egyre szélesebb körű együttműködés alakult ki. Figyelemre méltó, hogy az arab–iszlám országok többsége Izraelt tette felelőssé a helyzet eszkalációjáért: húsz arab és iszlám ország – köztük Szaúd-Arábia is – közös nyilatkozatban fogalmazta meg álláspontját, és kiállt Irán mellett. Ugyanakkor fontos különbséget tenni: míg a szunnita arab országok Izrael bizonyos lépéseit kérdőjelezik meg, Irán a zsidó állam létezését vitatja. A síita nagyajatollah közelmúltbeli felhívása pedig – amely egy fatvában fogalmazódott meg – nem kötelező érvényű, és a szunnita országok nem is tekintik magukra nézve irányadónak. Egy ilyen fatva legfeljebb bizonyos körökben számít politikai »jó pontnak«