Ez az Index Világjátszma című geopolitikai rovata, amelyben hétről hétre elemzésekkel jelentkezünk a nemzetközi politika és a konfliktusok legfontosabb fejleményeiről. Elemzők segítenek értelmezni a globális folyamatokat, a nagyhatalmi érdekeket és azok világpolitikára gyakorolt hatásait.

Nagyon úgy tűnik, hogy véget ért Donald Trump békítő politikája az orosz–ukrán háború ügyében. Pontosabban: az eddigi diplomáciai erőfeszítések nem vezettek eredményre. Hiába ígérte, hogy amint ismét hivatalba lép amerikai elnökként, elhozza a békét, hónapok teltek el, de nemhogy béke nincs, a Trump-kormányzat most már újabb fegyverszállításokat ígér Ukrajna megsegítésére. Korábban még arról szóltak a hírek, hogy az amerikaiak ideiglenesen felfüggesztik a katonai támogatást.

Trump kapcsolata nem indult jól Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, most viszont már Vlagyimir Putyin hozzáállása miatt csalódott, mert Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút. Tovább borzolja a kedélyeket egy nemrég előkerült hangfelvétel is, amelyen Trump a választások előtt, egy zárt körű adománygyűjtő esten arról beszél, hogy előző elnöksége idején nyíltan megfenyegette Putyint: ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, „sz**rá bombázza” Moszkvát. A Kreml szerint nem voltak ilyen telefonbeszélgetések. Mindenesetre Trump most sem fogja vissza magát, amikor Putyint bírálja: szerinte az orosz elnöktől „rengeteg hazugságot” kapnak, és „a kedvessége mögött nincs tartalom”.

Az Indexnek Seremet Sándor, az Eurázsia Központ kutatója és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elemezte az amerikai–orosz kapcsolatokat, illetve az orosz–ukrán háború friss fejleményeit.

Trump csapdába került Moszkva és Kijev között

A lapunknak nyilatkozó Seremet Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai katonai támogatás felfüggesztésének hivatalos indoka a fegyverkészletek felülvizsgálata volt, mivel az Egyesült Államok hadseregének is nagy szüksége van ezekre az eszközökre.

„Bár Ukrajnában és Oroszországban is népszerű az az értelmezés, hogy a fegyverszállítások leállítása Ukrajna ellen irányult, és személyes ellenszenv is szerepet játszhatott benne, a döntés mögött valószínűleg több tényező állt. Egyrészt a Pentagon felülvizsgálta a fegyverkészleteket, másrészt ezekre az eszközökre máshol – elsősorban Izraelben – is nagy szükség van. Harmadrészt a szállítási szünet nem kizárólag Ukrajnát érintette, még ha kétségtelenül az ukránokra volt a legnagyobb hatással. A leállított fegyverek listája igen széles volt: légvédelmi elfogórakéták, tüzérségi lövegek, Hellfire típusú precíziós levegő–föld rakéták – amelyeket Ukrajnában találékony módon földi indítású többcélú fegyverekké alakítottak –, Stinger vállról indítható rakéták, HIMARS rendszerek és más eszközök is szerepeltek közöttük” – fejtette ki a kutató.

Hangsúlyozta: a legfrissebb bejelentések alapján az amerikai fegyverszállítások folytatódnak ugyan, de azok többsége védelmi célokat szolgál. Oroszország ugyanis súlyos légi csapásokat mér Ukrajnára, amelyekkel szemben az ukrán légvédelem gyakran nem tud hatékonyan fellépni. Seremet Sándor rámutatott: az amerikai légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakétákból hiány van, ezért ezek szállítása létfontosságú Ukrajna számára.

„Igaz, egyelőre csak tíz darab elfogórakéta szállítását hagyták jóvá a Patriot rendszerekhez, de Trump arra ösztönzi Németországot, hogy adja el saját Patriot rendszerét Ukrajnának. Az orosz légi csapások komoly problémát jelentenek Ukrajna számára: nemcsak az infrastruktúrában okoznak súlyos károkat, hanem a civil áldozatok száma is magas. Ez kedvezőtlen fejlemény Trump számára, aki továbbra is a béketeremtőként kíván fellépni. Éppen ezért a támadások elhárításához szükséges fegyverek szállításának visszaállítása nemcsak logikus, hanem indokolt lépés is. Trump ugyanis nem engedheti meg magának, hogy teljesen elálljon Ukrajna támogatásától” – fogalmazott a kutató.

Emlékeztetett rá, hogy korábban többen is felvetették: a fegyverszállítások felfüggesztése a Kremlnek szánt jelzés lehetett, amelyre az orosz félnek „illett” volna egy fegyverszünettel válaszolnia. A Putyin és Trump közötti telefonbeszélgetésből azonban kiderült, hogy erre nem került sor. Az orosz elnök ugyanis korábban bizonyos feltételeket szabott a tűzszünethez. Seremet Sándor elmondta: ilyen feltétel volt például a fegyverszállítások leállítása, egyes szankciók feloldása, a mozgósítás megszüntetése, illetve Ukrajna semleges státuszának rögzítése.

A kutató szerint ezek a feltételek az utóbbi időben részben teljesülni látszottak: a hágai NATO-csúcs zárónyilatkozatában Ukrajna korábbiaknál jóval kisebb szerepet kapott, tagsága lekerült a napirendről, az Egyesült Államok több orosz entitást levett a szankciós listáról, és a múlt héten a fegyverszállítmányokat is felfüggesztették. Tűzszünet ennek ellenére nem született, sőt a légi támadások intenzitása sem csökkent.

Nem meglepő, hogy Trump csalódottságának adott hangot a folyamat kapcsán – valószínűleg más kimenetelre számított. Ugyanakkor a háború lezárása továbbra is prioritás Washington számára, így tényleges ajtócsapkodásra a Kreml irányába egyelőre korai számítani. Erre utalhat az is, hogy a felfüggesztést egyelőre csak a védekező fegyverek esetében oldották fel – vagyis olyan eszközöknél, amelyek a városok és a kritikus infrastruktúra védelmét szolgálják, például a Patriot rendszerekhez tartozó elfogórakéták. Ezek szállítása is csupán korlátozottan elegendő a védekezéshez. A frontokon szükséges támadó fegyverekről továbbra sincs szó, így a harctéri helyzet változatlanul aggasztó

– magyarázta Seremet Sándor.

Hozzátette: a hivatalos amerikai álláspont szerint Ukrajna olyan eszközöket kap, amelyekkel hatékony védekezésre képes, miközben Washington továbbra is aktívan dolgozik a béke elérésén.

Kényszerpályán Washington és Moszkva

A kutató szerint Trump csalódottsága Putyinban nem új keletű jelenség, az amerikai elnök korábban is több alkalommal hangot adott ennek, ám mindez eddig nem járt komoly következményekkel a Kreml számára.

Moszkvával szemben az amerikai eszköztár viszonylag korlátozott, és ezt mindkét fővárosban jól tudják. Putyin nagy valószínűséggel azt szeretné elérni, hogy Trump nyomást gyakoroljon Kijevre annak érdekében, hogy Ukrajna elfogadja Moszkva feltételeit. Az orosz katonai nyomás fokozatos erősítése és a korábban nem tapasztalt intenzitású légicsapások is ezt a célt szolgálhatják: Moszkva ezzel azt üzeni, hogy minél tovább húzódik az ukrán ellenállás, annál rosszabb feltételeket kell majd elfogadniuk. Trump nehéz helyzetben van, mert ha mindenben enged Putyinnak, az súlyos presztízsveszteséget jelentene a nemzetközi szövetségi rendszerében. Ugyanakkor ténylegesen nem tud hatékonyan fellépni Oroszországgal szemben. Ezért inkább a jól ismert narratívát erősíti: ha ő lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna

– mondta Seremet Sándor, aki szerint erre vonatkozhatnak Trumpnak azon kijelentései, hogy porrá bombázza Moszkvát, ha az oroszok bevonulnak Ukrajnába.

A kutató kiemelte: az amerikai elnök nem hagyhatja teljesen magára Ukrajnát, mert ebben az esetben Oroszország számára nem lenne értelme tárgyalni vagy kompromisszumot kötni. Külső segítség hiányában Moszkva katonai úton is képes lehetne elérni céljait Ukrajnával szemben. Mint fogalmazott: Putyin stratégiája ebben a tekintetben következetes, nem tér el a korábban vázolt céloktól. Ezzel is jelezni kívánja, hogy Ukrajna számára csak rosszabb feltételek várhatók, ezért azt várja el Trumptól, hogy fogadtassa el Ukrajnával az orosz követeléseket.

Kérdésünkre válaszolva Seremet Sándor elmondta: nehéz pontosan megjósolni, meddig tud kitartani Ukrajna, különböző becslések láttak napvilágot, de ezek rendre tévesnek bizonyultak.

Az elmúlt években többször is elhangzott, hogy Ukrajna már csak hat–nyolc hónapig képes ellenállni. Ezek a jóslatok egyszer sem igazolódtak be. Ráadásul az ukrán haderő időről időre képes jól megtervezett csapásokat mérni az orosz erőkre, jelezve, hogy nemcsak védekezni, hanem támadni is tud. Tény ugyanakkor, hogy ez nagymértékben függ a nyugati támogatásoktól, a hírszerzési információktól és bizonyos esetekben a közös tervezéstől is

– mutatott rá a kutató.

Oroszországról szólva hozzátette: bár az orosz erőforrások jóval nagyobbak, mint az ukránoké, ezek is végesek.

„Az orosz gazdaság egyelőre működik, és megfelelő fizetésekkel továbbra is képesek férfiakat hadba állítani. Ugyanakkor az orosz veszteségek is jelentősek, ami idővel hatással lehet az orosz haderő harcképességére. A társadalomban már érzékelhető a háborús fáradtság” – tette hozzá Seremet Sándor.

A jelenlegi felmérések szerint Oroszországban is egyre többen várják a békét, és tartós eredmények hiányában a társadalmi mozgósítás sem tartható fenn hosszú távon. A kutató ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a Kreml számára az is elfogadhatatlan lenne, ha a háborút nem sikerülne egyértelmű győzelemmel lezárni, a kompromisszum ugyanis Moszkvában a vereség érzetével volna egyenértékű.