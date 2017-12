Meghalt Cseh András rajzfilmrendező, a Frakk- és Vackor-sorozat alkotója, írja a 24.hu. A lapnak Cseh fia erősítette meg a halálhírt. Cseh András 90 éves volt.

Cseh a Képzőművészeti Főiskola után - ahol Szőnyi István tanítványa volt - a Pannónia Filmstúdióban kezdett el dolgozni: először mozdulattervezőként, majd operatőrként és rendezőként.

Fotó: MTI Irma néni Szerénke Lukrécia Károly bácsi és Frakk a magyar vizsla (b-j) a Frakk a macskák réme című rajzfilmsorozat egyik jelenetében.

"A Frakknak rendezője és operatőre, az 1985-ben forgatott Vackor-sorozatnak forgatókönyvírója is volt. Nevéhez fűződik még egyebek mellett a Jómadarak-sorozat, vagy az 1966-os Futyuri mint detektív című animációs film" - írja a lap.

A Magyar Televíziónak is dolgozott. Előbb Macskássy Gyula munkatársa, majd Csermák Tibor mozdulattervezője volt a Piros pöttyös labda (1961) c. filmnél. Foglalkozott reklámfilmek készítésével is, és dolgozott sorozatok, így az USA számára gyártott bérmunka kollektívájában (Arthur-sorozat, 1961). Önálló alkotásai közül kiemelkedik a modern hangvételű, kesernyés filozófiájú A tapéta nem minden (1964), áll wikipedia-oldalán.