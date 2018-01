Lemondott a New York-i balett zaklatásokkal vádolt vezetője

Véglegesen távozott a New York-i balett éléről Peter Martins, a társulat vezetője, világhírű dán koreográfus, miközben jelenleg is vizsgálat zajlik az ellene felhozott szexuális zaklatási vádak ügyében, írja az MTI.

A 71 éves Martins hétfői levelében közölte a New York City Ballet igazgatói tanácsával, hogy eljött az ideje a visszavonulásának, hiszen a botrány fájdalmas terhet ró rá és a családjára is. A levélben továbbra is tagadta, hogy szexuálisan zaklatta volna a társulat tagjait, táncosait, illetve azt is kifogásolta, hogy a cikkek jórészt névtelen, évtizedes vádakat tartalmaztak.

A New York-i balett decemberben jelentette be, hogy Martins ideiglenesen abbahagyja a munkát és szabadságra megy. A társulat vezetősége egy névtelen levél állításai miatt egy független ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy vizsgálja ki az ügyet. "Hiszem, hogy a vizsgálat eredménye engem igazolt volna" – írta Martins a hétfői levélben, amelyben megerősítette együttműködését az ügyvédi irodával, de kijelentette, hogy itt az ideje a távozásának.

Peter Martinst jelenleg kb. két tucat táncos vádolja azzal, hogy hatalmával visszaélve különböző szexuális bűncselekményeket követett el. Az eddigi vádak alapján az első ismert eset 1983-ban történhetett.