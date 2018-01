Zaklatás miatt kirúgta igazgatóját a kanadai színház, amely korábban kirúgta Marton Lászlót

Négy színésznő is szexuális zaklatással vádolta a torontói Soulpepper színház igazgatóját, Albert Schultzot, akit a perek miatt elbocsátottak a színházból - írja az nlcafe.hu. A Soulpepper volt az a kanadai színház, ahol Marton László is dolgozott korábban, de amely megszakította a magyar rendezővel a kapcsolatot még 2015-ben, miután a társulat egyik tagja zaklatással vádolta őt.

Albert Schultzot szerdán még csak felfüggesztették a vizsgálat idejére, a társulat viszont követelte, hogy rúgják ki az igazgatót, így csütörtökön már be is jelentették Schultz azonnali hatályú lemondását. Az őt vádló négy nő szerint 200 és 2013 között történtek, mindezzel pedig azért álltak most a nyilvánosság elé, mert a színház képmutatóan viselkedett az ügyben.