Meghalt a nő, akiről a leghíresebb feminista plakátot mintázták

96 éves korában elhunyt Naomi Parker Fraley, aki a világ egyik legismertebb plakátját, a 20. század végén feminista szimbólummá vált "Rosie the Riveter"-plakátot ihlette – írja a New York Times.

A piros pöttyös kendőt viselő nőt ábrázoló posztert eredetileg az 1940-es évek elején készítette egy pittsburgh-i művész, J. Howard Miller, és a Westinghouse Electric Corporation erőműveiben volt kiplakátolva egy ideig a második világháború alatt. Az 1980-as években fedezték fel újra, és az erős nőalak, valamint a "We Can Do It" (meg tudjuk csinálni) felirat miatt villámgyorsan feminista ikonná vált. Azóta beette magát a popkultúrába is, rengeteg helyen találkozhatunk vele kávésbögréktől kezdve pólókon át szobadekorációkig.

A képen látható lányt ihlető valós személy kiléte sokáig kérdés volt, különösen mert szívesen vállalták magukra olyanok, akikről aztán kiderült, hogy nem ők azok. Az egyik ilyen aspiránsról nagyon sokáig azt hitték, hogy valóban ő az eredeti Rosie, ezért Naomi Parkert Fraley-ről végül 70 év után derülhetett csak ki az igazság. A nőt egy kutató, James J. Kimble találta meg, aki éveken át nyomozott, hogy kiderítse, kiről mintázták eredetileg az ikonikussá vált posztert. Mrs. Fraley a haditengerészet egyik üzemében dolgozott a háború alatt, amikor a világhírűvé vált képet ihlette.