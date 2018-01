"Szerettünk volna valamit együtt csinálni, kerestünk valamilyen darabot, de nem találtunk" - így aztán a Rezes Judit és Szabó Győző színészpár úgy döntött, hogy a saját életüket viszik színre. Ebből lett a Loveshake - Az élet összeráz című előadás, aminek nemrég volt a premierje a Hatszín Teátrumban. A Loveshake-ben meglepően őszintén beszélnek több mint 15 éves kapcsoltuk mélypontjairól, kríziseiről is.

"Igenis vágjunk bele, tépjünk fel sebeket, ne kendőzzünk el dolgokat. De mindezt kicsit elelmelve tesszük"

- mondja Szabó Győző az előadásról, amiben énekelnek és táncolnak is.

Az Index Kultrovat podcastjában elmondták, hogy pontosan tudják, hogy az emberek nagy része nem érti, hogy ők miért vannak együtt. "Ez az előadás arra is jó, hogy megmutasuk, hogy két ennyire különböző ember is tud boldogan együtt" - mondja Rezes Judit. És bár korábban nagyon figyeltek arra, hogy együtt ne szerepeljenek a bulvársajtóban, a kapcsolatukról ne beszéljenek, tudják, hogy az előadás kapcsán ezt nem ússzák meg.

"Bunkó, tulok, nagy hangú embernek tartanak első látásra,

de számos visszajelzés van, hogy később, amikor megismernek, tök más vagyok, mint amit gondoltak rólam" - mondja Szabó Győző a róla kialakult képről. Szóba került az is, hogy miért tartanak tőle az újságírók, és miért érezte szükségét, hogy jó pár évvel ezelőtt bejöjjön a Velvet szerkesztőségébe egy szerinte személyeskedő cikk miatt.

Beszéltek azokról a filmekről is, amiket mostanában forgattak, Rezes Judit Bodzsár Márk hetvenes években játszódó vámpírsztorijában, a Drakulics elvtársban, Szabó Győző pedig a Valami Amerika harmadik részében. "Járogatok castingokra, de általában nem engem választanak" - mesélte Rezes Judit arról, hogy a nagy sikerű A nyomozó női főszerepe után miért nem indult be igazán a filmes karrierje.

"ARRA IS GONDOLTAM, HOGY TALÁN TÚL KARAKTERES ARCOM VAN, HOGY EMIATT NEM GONDOLNAK RÁM EGY-EGY FILM NŐI FŐSZEREPLŐJÉT KERESVE".

Szabó Győző elmondta, hogy miért nem esett nehezére kezelni a Valami Amerika utáni sikert, hogyan húzta ki ez a film a drogfüggőségből, miért nem zavarja, ha megbámulják egy étteremben, és hogy mi köze egy Forbes-cikknek ahhoz, hogy végre elindította a Facebook-oldalát. Arról is beszélt, hogy miért biztos benne, hogy a Valami Amerika 3 nagy siker lesz a mozikban, hiába kekeckedik az Index újságírója a trailert látva.

Szóba került, hogy lehet-e elégedetlen Rezes Judit, aki 17 éve az ország egyik legjobb, legelismertebb színházának, a Katona József Színháznak a vezető színésznője, miért szeretné tágítani a határait, hogyan befolyásolta mindezt a gyerekük születése, és hogy miért nem bánja Szabó Győző, hogy annak idején kirúgták a Katonából. Még sok minden más is kiderül a Kultrovat Podcast 48. adásából Rezes Judittal, Szabó Győzővel és Matalin Dórával.

