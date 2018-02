Csak Vidnyánszky pályázik a Nemzetire

Egy pályázat érkezett a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjára a határidő lejártáig, Vidnyánszky Attila, jelenlegi igazgatóé, írja a színház.hu. Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága ezt a pályázó nevének nyilvánosságra hozatala nélkül közölte, de a Nemzeti Színház tájékoztatása szerint Vidnyánszky Attila pályázott. Ezt csütörtökön az igazgató meg is erősítette az MTI-nek.

A bíráló bizottság február 8-án fog összeülni. A szakmai bizottság tagja Tardy Anna, az EMMI politikai tanácsadója, Császár Angela színésznő, Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, Horváth Lajos Ottó színművész, Novák János, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatója, Mádi Zoltán, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének főosztályvezetője, Kiss János Antal, a Győri Balett igazgatója, Hegedűs D. Géza színművész és Éliás János szakszervezeti képviselő. 30 napjuk van arra, hogy eldöntsék július 1-től ki vezetheti a Nemzetit öt éven át.

Vidnyánszky Attila 2013. július 1. óta vezeti a Nemzetit, amit korábban öt éven át Alföldi Róbert igazgatott. Akkor sikerét már a pályázat elbírálása előtt is biztosnak tartotta a szakma, az eleve lefutott pályázat érzését az is erősítette, hogy több interjúban is feltételes mód nélkül beszélt a munkáról, amit a Nemzeti Színház igazgatójaként végezne. Most már kihívója sem akadt.