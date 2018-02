Uma Thurman elárulta, hogyan zaklatta Harvey Weinstein

Uma Thurman színésznő már korábban utalt arra, hogy őt is zaklathatta Harvey Weinstein, de azt mondta, még vár azzal, hogy erről nyilvánosan beszéljen, hogy ne a düh szóljon belőle. Thurman köztudottan szoros munkakapcsolatban volt Weinsteinnel, emiatt sokan rossz néven vették, hogy nem szólalt meg a hollywoodi producer körül kirobbant zaklatási ügyek kapcsán.

Most viszont eljött az idő, és a New York Times cikkében részletesen elmesélte, hogyan zaklatta őt Harvey Weinstein egy londoni szállodában. Thurman elmesélte, hogy első felesége, Eve oldalán ismerte meg Harveyt, aki a bizalmába férkőzött, és rengeteget dicsérte az eszéért, nagyon elismerően beszélt róla, a színésznő szerint valószínűleg ezért nem figyelt fel a korai intő jelekre.

Az első kínos jelenet egy párizsi hotelszobában játszódott, amikor egy forgatókönyvet akartak megbeszélni, és erre az alkalomra Weinstein egy fürdőköpenyt vett magára. Thurmannak ez nem volt gyanús, azt hitte, Weinstein egyedi stílusához tartozik, elnézte neki, mintha egy hóbortos nagybácsi lenne. Aztán a fürdőköpenyben elindult, és mondta Thurmannak, menjen utána. Egy szaunába vitte, de a színésznő fekete bőrnadrágot, dzsekit és cipőt viselt, nagyon melege volt benne, ezért kérdőre vonta Weinsteint, hogy mégis mi a fenét csinálnak ott. Erre Weinstein nagyon zavart lett, felugrott, és kirohant a szaunából.

Az első támadás pedig nem sokkal ezután történt, a londoni Savoy Hotelben a Pulp Fiction (Ponyvaregény) bemutatója után, tehát 1994-ben. "Lelökött a padlóra, próbált rám furakodni, és mutogatni akarta magát nekem. Mindenféle kellemetlen dolgot művelt. Próbáltam visszaszerezni az irányítást" - mesélte. Ez sikerült is neki. Ezután egy óriási csokor sárga rózsát kapott a producertől, majd a legközelebbi találkozóra egy sminkes barátnőjével ment, hogy ne legyen kettesben Weinsteinnel, de aztán a producer valahogy úgy alakította a dolgokat, hogy a színésznő felkísérte a szállodai szobájába egyedül.

Itt Thurman azt mondta Weinsteinnek, hogy ha másokkal is azt csinálja, amit vele, akkor tönkreteszi a karrierjét, a jó hírnevét és a családját. A jelenleg terápián lévő Weinstein szóvivője erre azt reagálta, hogy Weinstein szerint lehetséges, hogy tényleg ezt mondta neki a színésznő. Az eset után Thurman kínosan ügyelt arra, hogy többé soha ne maradjon kettesben Weinsteinnel.

Weinstein szóvivője szerint Weinstein elismerte, hogy szerencsétlen módon közeledett a színésznő felé Londonban, de ez azért történt, mert félreértette, flörtölés jeleiként értelmezte a színésznő viselkedését, és az eset után elnézést is kért tőle. A New York Times cikke azt is említi, hogy Thurman az egyetlen érintett színésznő, akitől Weinstein elnézést kért, és hogy valószínűleg csak Quentin Tarantino által gyakorolt nyomás hatására tette ezt meg.

Weinstein ügyvédje azt közölte ugyanakkor a sajtóval, hogy Weinstein szerint hazugság, amivel Thurman vádolja, és hogy védencét rendkívül elszomorította, amit olvasott, jogi lépéseket fontolgat. Tagadja, hogy fizikailag bántalmazta volna Thurmant.