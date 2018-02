Az egyik jelölt szerint az oroszok az Oscart is meg akarják hekkelni

A szíriai Feras Fajjád egy éven keresztül követte kamerával kezében a szíriai polgárháború egyik legemblematikusabb csatájában forgolódó önkéntes mentőket. A Fehérsisakosok nevét Aleppó 2016-os ostroma alatt ismerte meg a világ, amikor a bombázásokra és utcai harcokra fittyet hányva próbálták meg pótolni a profi mentősöket, és sok embert húztak ki a romok alól.

A Fajjád felvételeiből összevágott. "Az utolsó emberek Aleppóban" című film nagy doku-sikerré vált, megnyerte a Sundance fesztivál nagydíját, és jelölték a 2018-as Oscar-díjra is.

Csakhogy a jelölésre beindult az Sputnik News és a többi, az orosz politikai célokat álhír-dömpinggel támogató oldal, és a netet elárasztották azok a "hírek", melyek az Aszad-rezsim börtönét és kínzókamráit is megjárt filmest "az al-Kádia ügynökeként" állították be, filmjét pedig amerikai propagandával vádolták (a két, egymást cáfoló vád az álhírek univerzumában simán elmegy). Hirtelen felbukkant néhány Twitter-account is, melyek a mikroblogokon terjesztették azt, hogy Fajjád a terroristákat akarja tisztára mosni.

Egyes filmesek és az Amerikai Filmakadémia Guardian-nek nyilatkozó tagjai szerint a Fajjád elleni kampány komolyan csökkentheti a szír filmes esélyeit, hiszen lehet, hogy a döntőbizottság nem akar testületileg egy "vitatott" megítélésű jelölt mögé beállni.

Fajjád emlékeztett arra, hogy már a tavalyi Oscart elnyert "Fehérsapkások" Netflix-dokumentumfilm győzelmét is megpróbálták megakadályozni, és még hivatalos orosz diplomáciai testületek is olyanokat posztoltak, hogy "a Fehérsapkások maguk is színészek, nem segélymunkások"

Russia welcomes #Oscars award for “White Helmets” film. Indeed, they are actors serving an agenda, not rescuers. #OscarMistake pic.twitter.com/RsQesgZ4Te — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2017. február 28.

A rendező ezért úgy véli:

Oroszország ugyanúgy meg akarja hekkelni az Oscart, mint az amerikai elnökválasztást.

Fajjád azt is elmondta, az a legelkeserítőbb a támadásokban, hogy a filmje alapvetően az ostrom, a megpróbáltatások és a mentősök munkájának emberi oldaláról szól, nem a tágabb katonai-politikai kontextusól.

Az oroszoknak megvan a maguk jó oka arra, hogy hiteltelenítsék az Aleppóról és a szíriai harcokról szóló beszámolókat. Ugyanis Putyinék minden Basár el-Aszad kegyetlenségeit feltáró és elítélő vizsgálatot igyekeznek megtorpedózni, az ENSZ Biztonsági Tanácsában 2011 óta minden Aszad elleni határozatot megvétóztak. A perdöntő bizonyítékok ellenére nem ismerik el azt sem, hogy a rezsim sorozatosan vet be vegyifegyvert saját polgárai ellen.

Ráadásul az orosz légierő a szíriai beavatkozás a 2015-ös kezdetétől fogva Aszad aktív partnerének bizonyult a civil lakosság megfélemlítését és elüldözését szolgáló terrorbombázásokban. Erős bizonyítékok szólnak amellett, hogy orosz gépek bombáztak le egy Aleppóba tartó segélykonvojt, és maga a putyinista CNN, a Russia Today leplezte le, hogy a Szíriában bevetett orosz gépek a páncélozatlan élőerő válogatás nélküli lekaszálására szolgáló kazettás bombákkal szállnak fel.

Az orosz propagandának Szíria esetében nincs nehéz dolga, hiszen az Aszad-ellenes ellenzék egyik legütőképesebb részét Aleppóban is az al-Kaidából leszármazott dzsihadisták tették ki. Mondjuk a rezsim célja a polgárháború első napjaitól kezdve az volt, hogy ellenzékére ráengedje a radikálisokat, ezzel elriasztva a nyugati támogatókat (a sikeres törekvésről itt olvashat részletesen). A milíciák iszlamizálódását követően a szíriai és orosz propaganda azután minden ellenzékire automatikusan rásütötte a "dzsihadista" jelzőt, a polgárháborúban szenvedő civilek pedig nem népírtás, hanem "terroristák elleni csapások" áldozatai lettek.

