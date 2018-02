Újra rendezhet Marton László, két színház is várja

A Független Hírügynökség írta meg, szexuális zaklatási botránya után hamarosan újra rendezői munkát kap a Vígszínházból az ügy miatt kirúgott, korábbi főrendező. Mint írták, Marton a következő évadban nem a Vígszínházban, hanem a Rózsavölgyi Szalonban és a veszprémi Petőfi Színházban fog rendezni, de azt nem írták, hogy az értesülésüket megerősítette volna valamelyik színház.

Az Index megkeresésére a budapesti magánszínház, a Zimányi Zsófia által vezetett Rózsavölgyi Szalon sajtóosztálya azt felelte:

Marton László már rendezett a Rózsavölgyi Szalonban, Spiró György Elsötétítés című darabját. Miután az az előadás – amely rendkívül sikeresen ment több évadon át - „kifutott”, tárgyalni kezdett Zimányi Zsófia, a Szalon művészeti vezetője Marton Lászlóval, hogy van-e olyan új darab, amelyet később megrendezne a Szalonban Marton László. Ez az egyeztetés - a darabkeresés - egy éve indult, és még tart. Egyébként jelenleg javában zajlik a következő évadunk teljes egyeztetése, s ahogyan eddig is, most is majd tájékoztatjuk a sajtót a konkrétumokról.