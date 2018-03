Igazán jót akartak az erős nős Barbie-babákkal, de máris támadják őket

A mexikói festőművész, Frida Kahlo egy távoli rokona, Mara de Anda Romeo támadja a Mattel játékcéget azok miatt az 1954-ben meghalt festőt ábrázoló Barbie babák miatt, írja a New York Post . Anda Romeo az ügyvédje szerint nem pénzt akar, hanem rávenni a céget, hogy tervezzék újra a babát, bár azért azt is közölte, hogy a Mattelnek amúgy sem volt joga Kahlo arcképét használnia.

A Mattel a nemzetközi nőnap alkalmából adott ki több mint tucatnyi történelmi és kortárs hírességet, köztük Frida Kahlót vagy a Wonder Woman rendezőjét, Patty Jenkinst ábrázoló Barbie baba kollekciót. A Barbie babák régóta hatnak a kislányokra a megjelenésükkel, az új babákkal viszont olyan női példaképeket állítanának a gyerekek elé, akikre bátorságukért és teljesítményükért is felnézhetnek.

A Barbie-gyártó Mattel az új babák elkészítése előtt világszerte nyolcezer édesanyát kérdezett meg, és 86 százalékuk mondta, hogy aggódik azok miatt a példaképek miatt, amilyeneket lányaiknak mutatnak. "A lányok eddig is különböző szerepeket és karriereket tudtak eljátszani a Barbie-val, most örömmel fordítjuk a fényt a való életből vett példaképekre, hogy emlékeztessük őket, bármit elérhetnek" - idézi az MTI Lisa McKnight, a Mattel munkatársa közleményét.

Az új babák egyik csoportja inspiráló történelmi személyiségeket idéz fel, a másik sorozat pedig elismert kortárs nőket. Az Inspiráló nők elnevezésű sorozatban szerepel Frida Kahlo és Amelia Earhart is, az első női pilóta, aki átrepülte az Atlanti-óceánt. A hírességeket be is mutatják a babákhoz mellékelt információkban.

A "kortárs hősöknek" szentelt babák között van Patty Jenkinst vagy az idei téli olimpián aranyérmet szerzett amerikai snowbordozó Chloe Kimet ábrázoló figura is, de híres divattervezők, újságírók, színésznők és üzletasszonyok is szerepelnek a kollekcióban.

A babák kritikusai Mara de Anda Romeóval egyetértésben ugyanakkor azt mondja, a babák így is sokkal inkább Barbie-szerűek a maguk irreális testképével, és nem olyanok, mint amilyen Frida Kahlo a valóságban volt: nem kap hangsúlyt a művész önarcképein és festményein is nagyon fontos, erős, összeérő szemöldök, és a rá jellemző tijuani tradicionális ruhát sem jól jelenítik meg.

A Mattel ugyanakkor azt állítja: ők a minden jogot birtokló, panamai Frida Kahlo Corporationnel együtt dolgozták ki a babát.