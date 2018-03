Kirúgták a Metropolitan korábban felfüggesztett sztárkarmesterét

A New York-i Metropolitan Opera (Met) kirúgta sztárkarmesterét, a tavaly év végén felfüggesztett James Levine-t -írja a Chicago Tribune.

Ahogy korábban írtuk, a New York Times és a New York Post is beszámolt arról, hogy a Levine 1985-től éveken át szexuálisan zaklatott egy fiút. Az ügy 1993-ig tartott és a ma 48 éves férfi kis híján öngyilkos lett a történtek miatt.

Hétfőn közleményt adott ki a Met, amiben azt írják, hogy mostanra bebizonyosodott, hogy pályája során több fiatalkorút is molesztált a 74 éves karmester, és ezért a további közös munka elképzelhetetlen.



A karmester 1976 óta volt az operaház teljhatalmú zenei rendezője, egészen két évvel ezelőttig, amikor az első hírek hatására visszavonult. Decemberben, amikor a botrány kirobbant, először felfüggesztették a Metben, ezzel párhuzamosan pedig felbontotta minden szerződését a karmesterrel a Chicago Symphony Orchestra, valamint a zenekarhoz kötődő Ravinia fesztivál is.