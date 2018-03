Megint Budapestre jön John Malkovich

Májusban a Report on the Blind című felolvasóestjével tér vissza Budapestre a horvát gyökerekkel is rendelkező John Malkovich.

Az előadás Ernesto Sabato argentin író On Heroes and Tombs (Hősökről, sírokról) című művére épül, amelyet Alfred Schnittke orosz zeneszerző egyik műve egészét ki, amelyet maga Malkovich választott ki.

A 64 éves Malkovich az előadásban Isten létéről elmélkedik, miközben Anastasya Terenkova zongoraművész és az Óbudai Danubia Zenekar kíséri a Budapest Kongresszusi Központ színpadán.

A Report on the Blind 2016 óta sikerrel, teltházakkal fut a világ nagyvárosaiban, az előadást 2016-ban a Forbes például a világ tíz legizgalmasabb művészeti projektje közé válogatta.

Malkovich estje május 23-án lesz a Budapest Kongresszusi Központban.