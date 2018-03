A Szex és New York Mirandája is indul a választásokon

Cynthia Nixon színésznő, aki a Szex és New York sorozatban a Miranda Hobbes-ot alakította, a Twitteren bejelentette, hogy elindul a New York állami kormányzóválasztáson. Nixon demokrata színekben indulna a most is kormányzó, szintén demokrata Andrew Cuomo kihívójaként.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 2018. március 19.

Az indulását bejelentő videóban Nixon arról beszél, hogy New Yorkban született, nem is élt soha máshol és itt is akarja fölnevelni a gyerekeit. Viszont meglátása szerint az egész államot cserben hagyták a vezetői: itt a legnagyobbak az egyenlőtlenségek, baj van az állami iskolákkal és a tömegközlekedéssel, az állami több városában pedig a gyerekek fele szegénységben él, miközben New Yorkban élnek a világ leggazdagabb emberei is. Az állam vezetőit viszont jobban érdekli a hatalom és a jó sajtó az emberek problémáinál.

Az 51 éves Nixon aktivistaként régóta küzd az állami iskolák helyzetének javításáért (a videójában is beszél arról, hogy büszke az állami iskolákra, hiszen ő is ilyenbe járt és a gyerekeit sem vitte magániskolákba) és az immár másodszorra megválasztott, a Demokrata párt bal szárnyához tartozó Bill de Blasio polgármestert is lelkesen támogatta korábban. Andrew Cuomo kormányzóval viszont korábban is kritikus volt, legutóbb egy múlt hónapban a kormányzó által támogatott gála szónokaként beszélt arról, hogy bár New Yorkot már egy ideje a demokrata párt vezeti, mégis ebben az államban a legnagyobbak a jövedelmi egyenlőtlenségek az egész Egyesült Államokban.

A tévés hírességnek viszont nem lesz könnyű dolga, ha az előválasztáson meg akarja verni Cuomot, aki már második kormányzói ciklusát tölti, elég ismert és viszonylag népszerű politikus és nagyjából 30 millió dollárt tud mozgósítani a kampányára.