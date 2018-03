Szmokingban éneklik majd az István, a királyt Miskolcon

Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg idén a Bartók Plusz Operafesztivált Miskolcon, 2018. június 8. és 17. között.

Az idei műsort egy nagyszabású sajtótájékoztató keretében ismertették Budapesten, amin a város polgármester, Kriza Ákos és Kesselyák Gergely fesztiváligazgató is részt vettek. Mint elmondták, az Operafesztivál elindításának egyik célja az volt, hogy Miskolcot is rátegyék az ország kulturális és turisztikai térképére, és úgy érzik, sikerült is, a fesztivál már több éve teltházas, és a rendezvény alatt alig lehet a városban szállást találni.

A másik nagyon fontos cél azonban az, hogy megkedveltessék és közelebb hozzák ezt a műfajt a közönséghez. Hiszen mint azt Kesselyák elmondta, az opera műfaját direkt úgy találták ki, hogy mindenki értse, mára azonban nehezebben jut el még a színházba járó közönséghez is.

A Bartók Plusz fesztiválon nem csak klasszikus operafeldolgozásokkal találkozhatunk, hiszen az egyik cél éppen a kortárs opera népszerűsítése is. Ehhez kapcsolódik az idei fesztivál legnagyobb dobása: Raymond J. Lustig, amerikai zeneszerző írt ugyanis egy operát Semmelweis Ignác magyar orvosról, aki éppen idén ünnepelné kétszázadik születésnapját, ezért a 2018-as év egyébként Semmelweis-emlékév. Az operát tavaly szeptember 11-én bemutatták már New York-ban, a magyarországi ősbemutató viszont Miskolcon lesz.

Lustig küldött egy videóüzenetet is, amiben elmondta, mielőtt felkérték volna az opera megírására, soha nem halott még Semmelweis Ignácról. Amikor azonban beleásta magát az életébe, egészen lenyűgözte, hogy egy ilyen egyszerű felfedezéssel, mint a kézmosás, mekkora forradalmat csinált, - mégsem hitt neki életében senki. A szövegkönyv írója Matthew Doherty, aki azt akarta hangsúlyozni, hogy amit ma igazságnak hiszünk, az egy nap alatt teljesen megdőlhet. Az opera különlegessége, hogy a versbetéteket Szabó T. Anna fordította, a bemutató június 9-én lesz.

A fesztivál másik nagy dobása az István, a király koncertváltozata lesz. Az elmúlt 35 éveben elég sok feldolgozása született már a rockoperának, legutóbb éppen Alföldi Róbert és Novák Péter értelmezte újra a művet, idén azonban az István, a király beáll az operák közé. Bár hagyományos rockénekesek adják majd elő, de szmokingban, és az Óbudai Danubia Zenekar kíséretében, egy hangverseny előadás keretében, - a bemutató június 11-én, hétfő este lesz majd a Nagyszínházban.

A bartóki örökség ápolására külön is hangsúlyt fektető operafesztivál számára különleges év 2018: száz évvel ezelőtt, 1918-ban mutatta be a Magyar Királyi Opera Bartók egyetlen operáját. A kékszakállú herceg vára az első, 2001-ben megrendezett operafesztivál óta 20 alkalommal hangzott fel a Bartók Pluszon.Természetesen nem nélkülözik idén se a névadó Bartókon az operafesztiválon, ezzel kapcsolatban bemutatják az argentin Gastón Solnicki Kékszakállú című filmjét, ami 2016-ban a Velencei Filmfesztiválon a filmkritikusok díjazottja lett (a filmet a wroclawi filmfesztiválon láttuk, itt írtunk róla), valamint Michael Znaniecki rendező készül három Bartók-feldolgozással. Az említettek mellett igen látványosnak ígérkezik Mozart Don Giovanni című operájának modern feldolgozása, amit Rock Giovanni néven Miskolc emblematikus épületének, az Avas kilátónak a tövében adnak majd elő. A darab rendezője, Vlad Troickij új megvilágításba helyezi az áthangszerelt darabot a kőszínház falain kívül.

Részletes műsora honlapon olvasható, jegyek a Bartók Plusz fesztiválra április 4. és 18. között jelentős, 40 százalékos kedvezménnyel válthatók.