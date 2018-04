A Despacito újabb rekordot döntött a YouTube-on

A tavalyi nyár nagy slágere, a Despacito lett az első videó, amelyet több mint 5 milliárd alkalommal néztek meg a YouTube-on - írja az MTI.

A Puerto Ricó-i Luis Fonsi és a panamai Erika Ender szerzeményét több mint másfél milliárddal többször hallgatták meg a zenemegosztó portálon, mint bármely más számot. A toplista második helyezettje, Wiz Khalifa See you again-je a 3,5 milliárdot közelíti, a harmadik a Shape of You Ed Sheerantől 3,42 milliárddal áll. Az első gigantikus YouTube-sláger, a Gangnam Style, amit annak idején utolérhetetlennek tartottak nézettségben, csak a negyedik. A Youtube 100 legnézettebb videója között egyébként csak 6 van, ami nem zenei klip; ezek általában gyerekeknek szóló tartalmak.

A Despacito érte el elsőként a 4 milliárd letöltést is a YouTube-on. A Puerto Ricó-i világsiker, amit Luis Fonsi és honfitársa, Daddy Yankee ad elő, a legnézettebb videoklip a világ 45 országában, köztük Spanyolországban, Németországban, Görögországban, Portugáliában, Mexikóban és Argentínában. A dal 49 héten át vezette a hivatalos amerikai slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, és legalább 89 országban került a helyi slágerlista élére.