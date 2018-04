Ilyen volt, és idén is ilyen lehet a bulizós Szabadság híd

Már javában folynak a tárgyalások arról, hogy idén is legyen Szabihíd, azaz idén is több hétvégére lezárják a Szabadság hidat a forgalom elől, hogy ideiglenesen piknikezésre, jógázásra és általános lazulásra alkalmas köztérré alakuljon a híd - mondta el az Indexnek a projekt egyik főszervezője, Tömör Miklós.

A tavaly nyári, abszolút alulról szerveződő rendezvénysorozatról a szervezők filmet is készítettek, amely nemcsak a hangulatot mutatja be esküvővel, grillezéssel, piknikkel, függőágyakkal és különféle programokkal, de az egész ötlet születéséről, és a Fővárossal és Tarlós Istvánnal való egyeztetésről is szól. A Szabihíd - A szabadság hídja című kisfilm először az Indexen látható:

Tömör Miklós az Indexnek elmondta: bár a Szabihidról még egyeztetnek, az már egészen biztos, hogy idén is lesz Valyo Kikötő. A Rákóczi híd pesti hídfője melletti több ezer négyzetméteres területet és volt kikötőépületet közösségi városfejlesztési eszközökkel újították fel, 3-500 embert tud befogadni, és alkalmas szabadtéri filmvetítésre, koncertek, előadások helyszínéül szolgál, teret ad gyerekfoglalkozásoknak, workshopoknak, képzéseknek, sportprogramoknak, művészeti fesztiválokat és kulturális rendezvényeket fogad be - írják róla a szervezők.

Tömör Miklós a Szabihídról azt mondta az Indexnek: "Egyeztetünk a Fővárossal, és pozitívak a visszajelzések, reméljük, hogy még tavasszal döntés születik a 2018-as Szabihíd dátumairól. Szeretnénk, ha idén is legalább négy hétvégére megnyílna a híd, illetve szeretnénk egy hétvégén kipróbálni, hogyan működne az egész, ha maradna villamosforgalom, 10 km/h-s sebességkorlátozással. A Valyo - Város és Folyó Egyesület azt szeretné, ha egy jól működő biztonságos köztér maradna Szabihíd, ahová bárki kijöhet sétálni, piknikezni, programot szervezni. Ahogy tavaly, idén is a ProProgressione irodával szervezünk néhány kulturális programot főleg az első hétvégére, figyelemfelkeltő jelleggel, de alapvetően egyet szeretnénk: legyen szabad a híd!"

