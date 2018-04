Elhunyt Csoi Un Hi dél-koreai színésznő, akit a hetvenes évek végén az észak-koreai vezető, Kim Dzsongil parancsára elraboltak és arra kényszerítettek, hogy észak-koreai filmekben szerepeljen. A színésznő 91 évesen halt meg hétfőn egy dél-koreai kórházban, írja az MTI.

Csoi Un Hi a hatvanas-hetvenes évek híres filmcsillaga volt Dél-Koreában, 130 filmet forgatott a férjével, Sin Szang Ok filmrendezővel. A hetvenes évek végére a karrierje már kezdet leáldozni, ekkor rabolták el az észak-koreaiak, ráadásul néhány hónappal később Sin Szang Okot is foglyul ejtették.

Észak-Korea sohasem ismerte el, hogy elrabolta volna a filmes párt, a hivatalos indoklás szerint ők kerestek ott menedéket. A párnak végül együtt sikerült megszabadulnia az észak-koreai rezsimtől.

A filmrajongó diktátor

Kim Dzsongil nagy filmrajongó hírében állt, és különösen szerette a hollywoodi produkciókat. Azt remélte, hogy a filmes pár képes lesz olyan produkciókat készíteni, amelyek versenyképesek lesznek a nemzetközi piacon.

Nyolc évig voltak fogságban, ennyi idő alatt sikerült annyira elnyerni Kim Dzsong Il bizalmát, és a diktátor elengedte őket Bécsbe, hogy ott reklámozzák a filmjeiket. A pár azonban megérkezése után nyomban politikai menedékjogot kért az osztrák főváros amerikai követségén.

Tíz évig éltek száműzetésben, mire 1999-ben visszatérhettek Dél-Koreába, ahol Sin 2006-ban elhunyt. Történetüket világszerte érdeklődés fogadta, 2016-ban The Lovers and the Despot címmel film is készült belőle.