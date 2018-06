Távozik Sztarenki Pál, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője

Távozik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője, Sztarenki Pál, akivel az igazgató, Besenczi Árpád nem kíván tovább együttműködni, bár az indok állítólag nem szakmai. Besenczi Árpád hétfőn az MTI-nek megerősítette a Zalai Hírlap információját, amely szerint nem szakmai, hanem emberi okok miatt nem kíván a továbbiakban együttműködni Sztarenki Pállal. Ennek hátteréről továbbiakat nem kívánt közölni.

Tájékoztatta a fenntartó Zalaegerszeg önkormányzatát is a döntésről, és a színház eddigi művészeti irányítójának a közös megegyezéses távozást ajánlotta fel. Új művészeti vezető személyéről egyelőre nincs döntés. Besenczi Árpád és Sztarenki Pál 2010-ben közösen pályázott a színház vezetésére, majd 2015-ben szintén együttesen nyertek. Sztarenki Pál rendezései az elmúlt években többször is sikerrel szerepeltek a Vidéki Színházak Fesztiválján, idén őszre szintén az ő színrevitelében megvalósult Caligula helytartója című drámát válogatták be a zalaegerszegi produkciók közül.