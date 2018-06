Meghalt a Star Trek egyik írója, A fiú és kutyája szerzője

Nyolcvannégy éves korában meghalt Harlan Ellison, az elmúlt évtizedek egyik legtermékenyebb amerikai írója, a sci-fi mestere, A fiú és kutyája című világhírű novella és a Star Trek egyik írója – jelentette be Bill Schafer, az író kiadójának szerkesztője.

Több mint félévszázados írói karrierje alatt Ellison mintegy 50 könyvet és több mint 1400 esszét, cikket, film-és televíziós forgatókönyvet írt. Bár sci-fi íróként volt közismert – elnyerte a műfaj egy tucat Hugo- és Nebula-díját –, Ellison számos más műfajban is otthon volt. Forgatókönyveiért többször is megkapta az az amerikai Írók céhének díját, köztük az eredeti Star Track-sorozat egyik epizódjának forgatókönyvéért, írja az MTI.

Ellison a Star Trek egyik leghírhettebb epizódját írta meg, a City on the Edge of Forevert, amelyben Kirknek és Spocknak vissza kell menniük az időben a gazdasági válságtól sújtott Amerikába, hogy visszaállítsák a történelmet a megfelelő pályára, ehhez viszont Kirknek fel kell áldoznia a szerelmét. A részt azonban a sorozat alkotói átírták, hogy kikerüljön belőle Ellison háborúellenes mondanivalója az éppen zajló vietnami háború kapcsán – írja a Variety.

„Harlan Ellison: az amerikai esszéirodalomban nem volt és nem is lesz hozzá hasonló” – emlékezett róla Stephen King Twitter-üzenetében. Ellison felesége a Twitteren azt írta: az író álmában halt meg.

Az amerikai szerző műveit tucatnyi nyelvre lefordították, az 1969-ben írt A fiú és kutyája – amely a nukleáris háború által elpusztított világot mutatja be – magyarul is megjelent.

Az 1934-ben Clevelandben zsidó családban született írónak gyermekkorában sok megaláztatást kellett elviselnie. Tanulmányait az Ohiói Állami Egyetemen abba kellett hagynia, mert kezet emelt egy tanárra, aki azt mondta róla, hogy nincs tehetsége az íráshoz. A katonai szolgálat után kezdődött írói karrierje. Írásai gyakran harciasok, disszonánsak voltak, csakúgy mint magánélete. Ellenezte hazája részvételét az indokínai háborúban, harcolt a polgárjogokért.

Írt epizódokat többek között a Babylon 5, Az U.N.C.L.E. embere és az Alkonyzóna című sorozatokba is. Megnyert egy pert a Terminátor alkotói ellen, mivel a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a film alkotói felhasználtak ötleteket a Végtelen határok című sorozat általa írt részeiből.