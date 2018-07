Újabb színész állítja, Kevin Spacey fogdosta őt

Újabb híresség állt elő azzal, hogy Kevin Spacey zaklatta őt. Most Guy Pearce, többek közt a Mementóból és a Prometheusból ismert ausztrál színész utalgatott arra egy tévés interjúban, hogy a zaklatással vádolt Oscar-díjas Spacey molesztálta őt.

Pearce és Spacey az 1997-es Szigorúan Bizalmas című neo noir filmben dolgoztak együtt, ezért is kérdezte őt a zaklatási ügyei miatt legutóbbi filmjéből egyszerűen kivágott színészről. Pearce erre azt mondta: "Igen, igen. Nehéz erről most beszélni. Kiváló színész, remek színész...Kicsit nehéz volt vele, igen." Ezután pedig a stúdió közönségéhez fordulva azt mondta:

Ő egy fogdosós srác.

(eredetiben: He is a handsy guy) "Szerencsére én 29 éves voltam, nem 14" - tette hozzá Pearce. Ezzel az egész Spacey-botrányt kirobbantó ügyre utalt, arra, hogy Anthony Rapp színész vádjai szerint Spacey szexuálisan zaklatta őt 1986-ban, amikor Rapp 14, Spacey pedig 27 éves volt.

Kevin Spacey-t Rapp mellett még vagy húszan vádolják zaklatással, állítólag fogdosta a londoni Old Vic színház színészeit és munkatársait, amíg az intézmény művészeti igazgatója volt, a Kártyavár forgatásán dolgozókat, kollégája, Richard Dreyfuss fiát és a norvég király egykori vejét is. Emiatt már Londonban és Los Angelesben is nyomoznak.