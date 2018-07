Magyarországra jönnének a Csengetett, Mylord? sztárjai

Alig pár hét alatt több mint egy millió forintot gyűjtöttek össze a Csengetett, Mylord? magyar rajongói, hogy még idén vendégül láthassák a brit tévésorozat színészeit. Ha minden a terv szerint halad, szeptember 22-én, szombaton, rendezhetik meg Magyarország első Csengetett, Mylord?-közönségtalálkozóját, az 1988-ban indult sorozat harmincadik születésnapja alkalmából.

A szervezők már öt szereplőtől kaptak ígéretet a részvételre, így ha minden jól megy, az ősszel Susie Brann (Miss Poppy), Amanda Bellamy (Rose), Michael Knowles (Mr. Teddy), Jeffrey Holland (James) és Perry Benson (Henry) is Magyarországra látogat majd a magyar rajongóik kedvéért. Mr. Twelvetrees megformálója, Jeffrey Holland videón üzent a magyaroknak. "Nagyon örülnénk, ha szeptemberben Magyarországon találkozhatnánk. Sok sikert a gyűjtéshez! Remélem, ott találkozunk" – mondja a felvételen.

"Reméljük mindannyian csatlakoznak hozzánk, hogy megünnepelhessük a sorozat indulásának 30. évfordulóját, de garanciát nem tudunk vállalni, hogy végül valóban mindannyian eljönnek. Mivel még aktív színészekről van szó, egyesek felkéréseket kaphatnak, amit valószínűleg el fognak fogadni. A rendezvényen beszélgetünk a színészekkel, terveink szerint a szinkronszínészekkel is, illetve nektek lesz lehetőségetek kérdéseket feltenni. Tolmácsot biztosítunk" – írják a szervezők a gyűjtés oldalán.

A közönségtalálkozót a rajongók finanszírozzák, a megvalósításához hárommillió forintra van szükség, ezért csak azok vehetnek részt rajta, akik minimum ötezer forinttal támogatják a szervezést. A találkozóval kapcsolatos híreket a rajongói közösség Facebook-csoportjában lehet követni, június 19-óta több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze. Az adományokon kívül a szervezőkhöz számos felajánlás érkezik: a színészeknek ingyenes reptéri transzfert, szállást és városnéző túrát is biztosítanak a magyar rajongók.

Nagyon jó azt látni, hogy nemcsak pénzzel támogatnak az emberek. Mindenhol vannak Csengetett, Mylord?-rajongók, ennek köszönhetően már most súlyos százezrekkel csökkent a célösszeg. Az egyik legpatinásabb Andrássy úti szálloda igazgatója ingyen biztosít szállást a színészeknek, az egyik legnagyobb magyar könyvkiadó pedig ajándékcsomagot állít össze nekik, ráadásul több médium is beállt már a szervezés mögé. A színészekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akik nagyon várják és készülnek a találkozóra, úgy néz ki nem okozunk nekik csalódást

– mondta Szijj András, a közönségtalálkozó egyik főszervezője.

A magyar rajongók nem először találkoznak a sorozat sztárjaival: korábban az Index is cikkezett arról, hogy 2016 nyarán, két hónapnyi szervezés után, többen is a londoni Meldrum-háznál találkozhattak a Csengetett, Mylord? színészeivel A szereplők közül akkor Teddy, Rose és James – azaz Michael Knowles, Amanda Bellamy és Jeffrey Holland – vett részt a közönségtalálkozón, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy Magyarországon ilyen népszerű a sorozat, náluk ugyanis nem volt éppen az. Közben a villa jelenlegi tulajdonosa is feltűnt, aki nem értette, mi történik az otthona előtt, a sorozatról sem hallott még soha életében.

A gyűjtéshez itt lehet csatlakozni.