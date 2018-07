Egy kis konyakot? A zseniális Szomszédok-videó kulisszatitkai

Öt deka párizsit kérek.

Cigánynak még nem néztek.

Mint egy strici.

Kimondom: nyomorék!

Marad a pacal.

Ilyen és ehhez hasonló, kontextusaikból teljesen kiragadott mondatok szerepelnek abban a videóban, ami egy éjszaka leforgása alatt magyar mértékben letarolta az internetet. Az 1 másodperc minden Szomszédok-fejezetből című csodálatos montázs pontosan azt ígéri, amit a címe, és az ígérete és a minősége miatt tízezrek nézték meg alig 12 óra alatt. Ami még azért nagyobb szám, mert a 12 óra nagy része az alvásidőben volt.



Tessék megnézni:

A videó tényleg azt nyújtja, amit gondolnánk, a Szomszédok teleregény 331 epizódjából mutat be egy-egy másodpercet, néha teljesen abszurd, néha mindennapi pillanatokat, néha meg a stáblista kezdetét. Nyilván elég önkényes kiválasztani 595 800 lehetséges másodpercből 331-et, de az alkotás azt a benyomást kelti, mintha a Szomszédok semmi másból nem állt volna, csak folyamatos ivászatból, hülye erőszakos bűncselekményekből, kétértelmű kacsintgatós mondatokból, elbaltázott fiatalszlengből és Janka néniből.

Ha az egy snittre bevágott, undorító tejfölös zöldbab nem lett volna elég jel, a Tumblrről és a Vimeo-profilból ki lehet deríteni, hogy a montázs az ivassalkapcsolatosproblemak nevű, névtelenséget kérő felhasználó munkája, aki 2017-ben összeszedte Benke Laci bácsi konyhavarázsló legsúlyosabb főzéseit.

Apám szerint én juttattam kórházba, és megkért rá, hogy hagyjam abba

– mondja IKP emailben, amikor arról kérdezem, hogy milyen reakciókat kapott a Laci bácsis videójára.



A Szomszédok már évek óta humor-, nosztalgia- és mémforrás a magyar interneten, amibe Vágási Feri már egy ideje be akart szállni. Teljesen érthető egyébként, a kései szocializmusból vadkapitalizmusba forduló Magyarországnak kevés ilyen népszerű lenyomata maradt, a Szomszédok pedig az általános közhangulatot tetézte hullámzó minőségű színészi játékkal, fűrészporízű dialógusokkal és néha egészen nevetséges konfliktusokkal. De néztük, és még mindig nézik emberek.



IKP magnum opusa nem teljesen egyedül álló jelenség az interneten, a viccvideók között is saját műfajt tudott kikanyarítani magának a „but out of context” jelenség, azaz hogy egy jól ismert popkulturális termékből – főleg egy sorozatból, hiszen azokban van a legtöbb tartalom – kiszed egy csomó bizarr, fura, értelmezhetetlen jelenetet. Amiknek nincsen értelmük, hiszen megszabadultak a legfontosabb jellemzőjüktől, a környezetüktől, ami segített volna őket megmagyarázni. Erre a legjobb példa a Star Trek: Új nemzedék teljesen hülye jeleneteit egymás után rakó videó.

De mi vezet rá valakit arra, hogy megcsináljon egy ilyen videót?

Nem tudnám megmondani. Szeretek videókat szerkeszteni, és épp nem volt mit. Ez mókásnak tűnt

– mondja IKP, aki azt a turpisságot is elárulta, hogy nem darálta le mind a 331 részt ahhoz, hogy megcsinálja a videóját, mert akkor a maradék józan esze is elment volna. Sorban haladt velük, de nem nézte végig a teljes 30 perceket, inkább pörgette, vagy bele-belekattintott egy-két percenként, és ahol érdekesebb jelenet volt, azt hagyta tovább. „Persze néha duruzsolt a háttérben, és bekúszott vacsorához is néhány epizód." Ezzel a módszerrel pontosan egy hónapig tartott legyűrnie a sorozatot. Azt töredelmesen bevallja, hogy a történetet azért így is sikerült követnie, sőt, az utolsó részt, amiben egyesével elköszönnek a színészek, még meg is könnyezte.

Teljesen öncélúan válogatta a videóban használt jeleneteket, az került bele, „amit adott esetben a legszórakoztatóbbnak találtam, és a legjobban illett az azt megelőző/követő kliphez." IKP szerint minden részben volt legalább négy-öt csodás/szörnyű pillanat, amit nagy bánatára nem tudott belerakni a videóba a koncepció miatt. Arra a kérdésre, hogy miért tűnik úgy a montázs alapján, mintha a Szomszédokban folyamatosan piálnának, csak annyit mondott, hogy nem nagyon kellett a bögrézős jelenetek után kutatnia, „tulajdonképpen bekötött szemmel" is vághatta volna.

De milyen 2018-ban nekiállni és legyűrni, még így tekerve is a Szomszédokat? IKP szerint először nagyon vicces, aztán nagyon szomorú, de azt észrevette, hogy „a kilencvenes évek magyar társadalma sokkal nyitottabbnak, elfogadóbbnak és optimistábbnak tűnik a mainál”, bár azt is hozzáteszi, hogy nehéz ezt megítélni egy népnevelő sorozatról, a nosztalgia szemüvegén keresztül.

És hogy mit vár ettől a videótól? Reméli, hogy senki sem kerül kórházba miatta.