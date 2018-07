Magyar találmányoktól ájul el az egész világ

Jöttünk haza Hollandiából gyorsvasúton. Kinéztem az ablakon, és láttam, ahogy az esőben egy mozgássérült apuka úgy tolja fel a dombra a babakocsit, hogy kettőt tol a kerekesszéken, meglöki a babakocsit, lefékez, aztán megint meglöki a babakocsit, megint hajt. Akkor azt mondtam: innentől kezdve mi is mindenre képesek vagyunk.”

Ezt a Teqball nevű magyar találmány egyik megalkotója, Borsányi Gábor meséli arról, mi mindent tud elérni az ember, ha tényleg akar, és mennyi akadályt lehet leküzdeni akarattal. Ő például – Huszár Viktorral – elérte, hogy az eleinte csak a saját szórakozásukat megkönnyítő találmányukat, ezt a meghajlított, focilabdás játékra való pingpongasztalt mostanra a Real Madrid csapata is használja az edzéseihez. És az Ajax Amsterdamé, az Arsenalé, az Evertoné, az Olimpique Marseille-é, és így tovább: a Teqball a két magyar srác kertjéből mára harmincöt országba jutott el.

Ilyen magyar találmányokról szól Szirmai Márton rendező és Tóth Barnabás producer hat újabb, pár perces kisfilmje: egy teljesen automata, egy asztalon elférő kézműves sörfőzdéről; egy módszerről, amellyel az is fillérekből tud világítást teremteni otthon a lakásában, akinek tényleg semmi pénze nincsen; néhány teljesen mobil, jellegzetesen budapesti járművekről mintázott streetfood-árusító kocsiról; egy napelemes, tökegyszerűen összerakható, akár kijelzőként is használható útburkolat-fajtáról; vagy egy okoseszközről, amivel ezerszer egyszerűbb megakadályozni, hogy elpusztuljon a földeken a termesztett gyümölcs. Olyan kreatív és őrülten sikeressé vált magyar találmányokról vagy startupokról, amelyeket pont olyan hétköznapi emberek találtak ki, mint bármelyikünk, mert csak egy-egy jó ötlet kellett hozzájuk, meg amiről fent már szó volt: hogy az ember leküzdjön minden akadályt, ami a sikerhez kell.

A filmek rendezője, Szirmai Márton már sok rövidfilmet készített, a legutóbbit, a Remény című politikai szatírát a Friss Hús fesztiválon lehetett megnézni, mi is ott láttuk, és ebben a cikkben írtunk róla, de írtunk a Reményről is, amelyben a legszomorúbb magyart keresik. A producer Tóth Barnabás készítette a nagyszerű Újratervezés című kisfilmet, amit másfél millióan néztek meg a Vimeón, és ezernyi díjat nyert. Tóth szintén a Friss húson keltett legutóbb feltűnést Susotázs című kisfilmjével, amelyet ebben a cikkben dicsértünk.

A remek magyar találmányokról szóló mostani hat kisfilm már a második eresztés a sorozatból: egy éve már megjelent nyolc hasonló videó az ivókutakká alakított tűzcsapokról, egy kerekesszékes platformról, sérült és ép gyerekeket összehozó játszótéri játékról, a roller és a görkorcsolya ötvözetéről vagy egy érzelemvizsgáló szenzorról. Ezeket a filmeket ebben a cikkben mutattuk be:

A mostani videók megint lényegre törően, de mindig humorral és izgalmas képi világgal mutatják be egyáltalán nemcsak a találmányokat magukat, de azt is, ami a sikerükhöz kellett. És ezek soha nem motivációs sikerkönyvekbe rejtett bölcsességek – ahogy azt a permetezést segítő Szőlőőr feltalálója, Árendás Csaba el is mondja jó néhány tucat ilyen bestseller gyűrűjében ülve –, hanem egészen hétköznapi gondolatok. Pont ez a filmekben a legizgalmasabb és a leginkább motiváló: szinte mindenki úgy érezheti, hogy akár ő is ülhetne ott a kamera előtt, és beszélhetne az épp világkarriert befutó találmányáról.

Mert ezek a kisfilmek mind olyan embereket mutatnak be, akiket pont úgy foglalkoztatott valami, ahogy mindnyájunkat, csak ők nem legyintettek rá, amikor látták, hogy még nem találtak ki rá megoldást, hanem megoldották inkább maguk. Pont ez a közös az összes találmányban, akkor is, ha a végeredmények annyira eltérnek egymástól, amennyire az csak elképzelhető. Akkor is, ha két srác egész gyerekkorában a beton pingpongasztalon játszott a focilabdával, ami azért sosem volt túl kényelmes; és akkor is, ha a romákat segítő alapítvány egykori elnökének tűnik fel, hogy a mélyszegénységben élők, akiknek nincs pénze elektromosságra, annyit költenek egy hónapban gyertyára, amennyiből elméletileg már kihozható lenne egy forradalmi módszerrel a villanyvilágítás is.

Akkor is, ha valaki szeretné a saját sörét inni, de hiába, mert nem létezik olyan megoldás, amellyel ez egyszerűen és automatikusan, hozzáértés nélkül is megoldható lenne otthon; és akkor is, ha egy mérnök szívből utálja, hogy mindig térkővel kell dolgoznia, mert állítólag nem létezik annál olcsóbb anyag, miközben ő tudja, hogy műanyagból fillérekért lehetne csodákat csinálni. És akkor is, ha valakit – elég érthetően – zavar, hogy egyetlen észrevétlen gomba vagy fertőzés romba döntheti a szőlő- vagy almaterményt, amiért egész évben dolgozott, és szeretne egy eszközt, ami mindig szól, hogy hol mi a baj.

Az egyetlen „különc” talán Lendvai Ádám, aki az alkotás öröméért magáért alkot, és épp azok a területek érdeklik, amikhez nem ért, hogy tökéletesítse a tudását. Ezért találta ki a Budapest Bakeringet, a pesti tömegközlekedési eszközöket imitáló spéci bagelszerűségeket árusító kocsikat, meg a csináld-magad éttermet, ahol a vendég főzi meg, amit enni kér.

És a kisfilmek azt sem tagadják le, hogy az élet feltalálóként sem habos torta: ha egy szabad szemmel nem is észlelhető méretű, tizedmilliméteres hiba csúszik a sörfőzde-gépbe, lehet, hogy vissza kell hívni akár Amerikából is a már kiküldött terméket.

Vagy lehet, hogy az ember megfeledkezik arról, hogy ami neki kényelmes a maga két méteres magasságával, az az átlagembernek máris nem lesz jó, és újra kell terveznie a Teqball-asztalt. De akár olyan apróságok bármikor kiderülhetnek – és biztosan ki is fognak derülni –, hogy még a Szőlőőr részeit összefogó csavar anyagán is sok múlhat, a fém rozsdásodása és rohadása például biztosan.

Mégis annyira inspirálóak ezek a filmek a találmányokról, hogy az embernek egy percig nem jut eszébe a problémákra fókuszálni, ahelyett, hogy tényleg megértse: ha kell, akkor kettőt kell lökni a kerekesszéken, egyet a babakocsin, és megint kettőt a széken. Mindegy: csak előre kell jutni valahogy.