A #MeToo mozgalom legismertebb arcai vették védelmükbe Asia Argento olasz színésznőt, aki a júniusban meghalt Anthony Bourdain barátnője volt. Argentót azért támadták az interneten, mert néhány nappal Bourdain öngyilkossága előtt olyan képek jelentek meg róla, amiken egy másik férfival volt látható. Korábban az a pletyka is felmerült, hogy a pár esetleg szakított. Ezek a képek jelentették az internetes támadások alapját, ami alapján megvádolták Argentót azzal, hogy ő a felelős a tévés szakács és riporter haláláért.

A nyílt levél eredetileg a Los Angeles Timesban jelent meg; a szöveg jelenleg Magyarországról nem elérhető, de a The Wrap oldalán is el lehet olvasni teljes terjedelmében. Az aláírók között ott van például Rosanna Arquette, Terry Crews, Olivia Munn, Mira Sorvino és a #MeToo mozgalom egyik legismertebb arca, Rose McGowan is.

A levél címe „Egy nyílt levél mindazoknak, akik szeretik Anthony Bourdaint és mindazt, amit képviselt", ebben összefoglalják, hogy a színésznőt az utóbbi időben megvádolták azzal, hogy ő okozta a barátja halálát, illetve azzal is, hogy a túlélő státuszát csak arra használta, hogy jobb szerepeket kapjon.

A levél szerint Asia hozzájuk hasonlóan egy túlélő, a státusza és a sikerei pedig nem teszik kevésbé érzékennyé a támadásokkal szemben. Felhívják a figyelmet, hogy ő is egy emberi lény, akinek hatalmas fájdalmat kellett átélnie. Azt is megemlítik, hogy túlságosan régen elterjedt, hogy ilyen helyzetben a nőket hibáztatják, de ők elutasítják ezt.

A zaklatási ügyekről beszélni a nyilvánosság előtt egy nagyon nehéz folyamat, amit senki sem azért csinál senki, hogy előre mozdítsa a karrierjét.

Majd azzal zárják a levelet, hogy kiállnak minden zaklató ellen és arra biztatják az olvasókat, hogy legyenek kedvesek egymással, higgyék el, amit a túlélők mondanak, és bátorítsák, támogassák azokat, akik ilyen traumákon estek át, és álljanak ki értük.

Asia Argento korábban azután került az internetes támadások kereszttüzébe, hogy arról beszélt, Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta. Az olasz közvélemény ellene fordult, arról írtak, hogy megérdemelte azt, ami történt vele. Ezt követően inkább elköltözött Olaszországból.