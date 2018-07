Will Smith full illegálban tolta a Lánchíd tetején

Az Alagútból nyíló iroda eredetileg szolgálati lakás is volt, ahol ma is elképesztő a berendezés.

Nemcsak a magyar sajtót, de az egész világot bejárta a Budapesten forgató Will Smith videója, amin a színész/énekes az #inmyfeelingschallenge instagramos kihívásban felmászott a Lánchíd tetejére táncolni. De vajon ilyen egyszerűen megy-e ez, mint a filmben? Elég egyet gondolni, és uzsgyi fel a pilonra? Ha az ember a hivatalos utat követi, korántsem.

Ki mehet fel a Lánchíd tetejére?

Évente többször is engednek fel embereket a Lánchídra. Oláh Ibolya ott énekelte el a Magyarország című dalt a 2005-ös tűzijáték alkalmával, és Eddie Murphyék is forgattak rajta jeleneteket egyik filmjéhez. Általában forgatócsoportok és fotósok kapják meg az engedélyt, azonban el kell keserítenem mindenkit, aki most állna neki gyorsan kérvényt írni: erősen szűrik a jelentkezőket, fotósok közül is csak azok mehetnek fel, akik már letettek valamit az asztalra, vagy esetleg valamilyen speciális projekten dolgoznak.

Jómagam is szoktam a Lánchíd tetején táncolni egyébként

Tényleg, még 2010-ben fotóztam odafenn, ahogy az akkori Critical Mass (CM) felvonulás nyitányaként emeli bringáját a magasba a főszervező Sinya. Miután a CM kérelme átfutott a rendszeren, megkapta az engedélyeket, és elintézte a szükséges plusz biztosítást, pár nappal a felvonulás előtt hármunkat vitte fel Fazekas János, vagyis a hídember a pilonra, megtekinteni a helyszínt. A látványon kívül a legmegdöbbentőbb a szél erőssége volt. Míg a parton szélcsend volt, a hídon pedig enyhe szellő, odafenn viharos széllökések fogadtak, egy objektívsapka azonnal ki is ugrott a kezemből, szerencsére a Dunába esett.

Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Milyen veszélyekkel kell számolni odafenn?

Persze azon kívül, hogy az ember leesik, és szörnyethal. Például azzal, hogy ráesik valakire, aki szintén meghal, de elég, ha egy kocsi tetején landol, abból is komoly tömegbaleset lehet. Sőt, nem is szükséges leesni, elég egy félliteres palackot kiejteni a kezünkből, ami legurulva szintén lent landol, hiszen a pilon szélén nincsen korlát, ami megfogná. Ezért is követelmény a papírral rendelkező alpinista jelenléte, aki beülővel és megfelelő kötélzettel biztosítja a stáb munkáját.

Mit tegyen, aki mégis fel akar jutni?

A Lánchídra feljutáshoz a következő eljárást kell követni:

engedélyt kell kérni a fővárostól és a Budapest Közút Zrt.-től;

gondoskodni kell hivatalos biztosító személyzetről;

a meglévő engedélyek birtokában Fazekas János, a hídmester felkíséri a csapatot.

Mielőtt azonban felvinné őket a hídon, telefonon jelzi az akciót a megfelelő szerveknél, szólnia kell például a mentőknek, a rendőrségnek, tűzoltóknak, vízi rendészetnek is. Hiszen mit lát az egyszeri autós? Hogy többen másznak fel a hídra. És mit csinál ilyenkor? Lefotózza, és aztán felhívja a hivatalos szervek egyikét, hogy őrült öngyilkosjelölteket látott. A vonal túloldalán viszont elvileg ilyenkor már tudják, miről is van szó.

Will Smith nem kért engedélyt, pedig kapott volna

Will Smith nem kért semmiféle engedélyt az akciójához. Mint azt Huber Szebasztián, a Budapest Közút kommunikációs vezetője elmondta, nem érti, miért nem igényelt a stáb hivatalos engedélyt, hiszen simán megkapták volna, főleg a forgalom nélküli hajnali órákra. Így viszont veszélyesnek tartja az akciót, és az erkölcsi felelősség hiánya dühíti leginkább.

Smithék hajnalban indultak neki. A hídra ugyan könnyű felmászni egy darabig, de amikor a pilonhoz ér az ember, egy lelakatolt ajtó fogadja, ami a pilon belsejébe visz. A felvétel szerint viszont Smith és társa simán bejutnak, amihez előtte valakinek fel kellett törnie a lakatot. Ráadásul Smith nem volt egyedül, technikai személyzet is kísérte. Valaki rögzítette táncát egy telefonnal odafönn, lentről is vette mindezt valaki, és valószínűleg volt egy drónos is velük pluszban. Ugyan vannak kisebb, csak telefonnal irányítható drónok is, a híd tetejének magasságában ezek már vagy nem működnek, vagy úgy elfújja őket a dunai szél, mint a pinty, vagyis egy drónos szakembernek lennie kellett a csapatban, aki a járdáról szállt fel, és valószínűleg ő sem kért 30 nappal előtte engedélyt a légtérhasználatra, ahogy azt az amúgy teljesen életszerűtlen magyar szabályozás megkövetelné.

Ki látta mindezt? Például a rendőrség?

Az videót Instagramon Smith csatornáján 8 millióan, egyéb megosztásokkal együtt több mint 10 millióan látták. És mivel a híd végig be van kamerázva, az első nézők valószínűleg a rendőrök voltak. Akik viszont szemmel láthatóan nem intézkedtek, mint egyéb más esetben tették volna. Ha egy egyszerű polgár mászik fel, tettével kimeríti a közveszélyokozást, és a közúti forgalom veszélyeztetését is. Will Smith esetével kapcsolatban a rendőrségnek az alábbi kérdéseinket küldtük el:

Észlelték-e a hajnali akciót?

Kiszálltak-e a helyszínre?

Indult-e valamilyen eljárás?

Ha nem, a felvételek alapján tervezik-e indítani?

Válaszaikkal természetesen frissítjük cikkünket.