A Dürer Kert hosszú távra tervez

Eddig sem volt ráhatásunk arra, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, ez egy hatalmas terület, és eddig is több tulajdonosa volt

- nyilatkozta az Indexnek a Dürer Kert sajtófőnöke, Ágoston Dániel. Mint elmondta, a Dürer Kert bízik a folytatásban, az ingatlan eddig sem volt az övék, csak bérlik, jelenleg is érvényes szerződésük van, amely azonban nem határozott időre szól. "Rengeteg programunk van lekötve nemcsak idén, hanem már a következő évre is" , - hangsúlyozta Ágoston, aki szerint a Dürer Kert a továbbiakban is úgy fog működni mint eddig, és remélik minél tovább, bár azt nem tudják, hogy az új tulajdonosnak milyen tervei vannak.

Mint azt a 24.hu pénteken megírta, egy hosszadalmas felszámolási folyamatba csomagolva Garancsi István érdekeltségébe került az Ajtósi Dürer soron található egykori ELTE-ingatlan, amin a Dürer Kert nevű szórakozóhely is van. A 36,8 ezer négyzetméteres, Városliget melletti terület egy tőkealapé és Garancsi István ingatlanbefektető cégéé lett a cikk szerint.

A Dürer Kert bezárásának a híre már eddig is többször felröppent, és a héten a józsefvárosi önkormányzat az Aurórát és a Corvin tetőt is bezáratta, így a tulajdonosváltás híre után többen a ennek a szórakozóhelynek a bezárásától is tartanak.