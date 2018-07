A meditáláson kívül mindent csinálunk a gyerekkel

Már 23 éve rendezik meg Somogyvámoson a 25 éves Krisna völgy évfordulóját Búcsú keretében. Most szombaton voltak eddig a legtöbben, a faluban a várakozó autók is hosszú dugósort képeztek, az eddigi rekord 3500 látogatót is meghaladta 1000 fővel az eladott aznapi belépőjegyek száma. Így a tömeg ellenére próbáltunk szórakozni a krisnás programokon. Száriöltögetés és körbevonatozás mellett az kérdeztük meg az ide látogató kisgyerekes szülőktől, hogyan ismerkednek a gyerekeik a szokásokkal és mivel töltik el itt az időt. Csuhébaba készítéstől az ökrösszekeres utazásig terjedt az ajánlat. Volt, aki szalmabálán üldögélt és fagyizott, és hennafestésre fizették be a gyereket, de volt aki jobban kimaxolta a programokat: tűzzománcot készített, kérdezz-felelek labirintusba ment, vagy a krisnás iskolában próbálta ki a hangszereket.

A 3,5 éves lányommal és az anyámmal mentünk krisnás programokat tesztelni Somogyvámosra, azt vizsgáltuk meg, hogy mennyire gyerekbarát az idei felhozatal. A hosszú autósort kivártuk, leparkoltunk a farakások között, és elindultunk a nagy tömegben a bazársoron át a fősátor felé, ahol a táncos előadások voltak. Az árusok között dinófogakat tanulmányozott a lányom és kis plüss elefántokat simogatott. Persze mire kitaláltam volna a következő programot, mindig megelőzött. Első jó ötlete a vegán gépifagyi volt, itt is nagy sor állt, de mivel allergia miatt nem ehet tejterméket, minden legális (tejmentes) fagyinak örül annyira, hogy a sorban állás nem zavarja. (Itt minden étel, édesség tejmentes, ami igazi kánaán volt nekünk, de a gluténmentesek táplálkozóknak is sok lehetőség van).

14 Galéria: Krisna-völgyi Búcsú 2018 Fotó: Gőzsy Gáborné / Index

Aztán a kisvonatot követelte, szerencsére épp jött egy, ami visszavitt minket a nagy tóig, ahol a kérésére két percre kiugrottunk ökröket simogatni, és rohantunk vissza, nehogy lemaradjunk a retúrjáratról. Sikerült épp beugrani a vonatba indulás előtt. Útközben hallgattuk az idegenvezetős gépi szöveget, amiből kiderült, hogy 93 óta működik a völgy, és azóta épültek itt az emlékművek, iskolák, lakóházak, szent helyek, és egy kis csörgedező patakból azóta duzzasztották a nagy tavat, ahonnan visszafordult a vonat. A sok elültetett fának és vegyszermentes gazdálkodásnak köszönhetően nagy élővilága is lett a területnek. Elmentünk a 2009-ben akkreditált általános iskola és a helyi művészeti stúdió mellett is, ahol a nagy elefántszobrok is készültek, majd a vonat a tehenészet mellett állt meg újra, a bazársor tövében. Itt kiszálltunk, és berohantunk a tehenészetbe, ahol Piroska szerzett szalmát és teheneket kezdett etetni.

Persze ezt lehetne kevésbé spontán és futás nélkül is művelni. Körbekérdeztünk, ki hogyan programoztatja a völgyben a gyerekét. Megismerkedtünk többek között Ibolyával, a balatonfüredi nagymamával, akinek egyik lánya Krisna-hívő lett, a hittudományit végzett Andival, az orvos Eszterrel Vámospércsről, és Bettivel a zalaegerszegi természetgyógyásszal is. Kérdésem az volt, hogy mit lehet itt csinálni a kisgyerekeknek a fűben rohangáláson és a szalmabálán való ülésen kívül. Persze amellett hogy közben megismerhetik a Krisna völgyet, ami egy különleges falu, betekinthetnek egy szerzetespár életébe is az egyik falusi házban a búcsú alatt napi három alkalommal.

"Megyünk egy fesztiválra, ahol lesznek bocik, kézműves foglalkozások meg zene - ennyit jelentett be a gyerekeknek az orvos Eszter a Debrecen melletti Vámospércsről. A siófoki nyaralást szakították meg a húgával, és összesen négy gyerekkel jöttek a völgybe: 3 évestől 8 évesig. - Azt, hogy minden olyan, mint Indiában, már itt észlelték, főleg a két nagyobb. A spirituális részt még nem igazán firtatták, így arról nem beszélgettünk most velük. Ebből a részből elsősorban a bocik hogyléte érdekelte a gyerekeket". A tehenészet (Tehénvédelmi központ) ugyanis kifejezetten állatbarát, nem vágnak le egy marhát sem, megvárják, amíg végelgyengülésben elhunynak.

14 Galéria: Krisna-völgyi Búcsú 2018 Fotó: Gőzsy Gáborné / Index

"A meditáláson és az előadásokon kívül ugyanazt csináljuk a lányommal, mint amikor még egyedül jártam ide" - mondta Andrea, aki Barcsról jött. Először még a természetgyógyásza hívta el egy hajnali meditálásra a templomba. A négy feletti lányos anyukáknak láthatólag könnyű dolguk volt: a táncbemutató, az arcfestés a gopi pöttyökkel, a henna festés, a száriba öltözés, a hajba fűzhető ékszer mind leköti a lányokat. Andrea ötéves lánya a beszélgetésünk alatt háromszor cserélt szárit. Aznap a valóságshow jött be nekik is, amely során egy szerzetes életét próbálhatják ki: kis mantrázás, száriöltés, és kenyérlepény-sütés (puri) erejéig. "Itt megismerkedhetünk azzal is, hogy az itt lakók hisznek Krisnában, és az indiai kultúrát követik" - tette hozzá.

"Lelki feltöltődés miatt jöttünk el ide, hogy zenét hallgassunk, beszédeket, és találkozzunk osztálytársakkal" - mondta a kisgyerekes Andi, aki a csillaghegyi hittudományira járt jógamester szakra. A kétéves lányának nem magyarázta el, hova jönnek, mert ebbe nőtt bele, már harmadszor van itt, és jógatáborban is voltak már vele a völgyben. Este hétkor még összefutottunk velük, addigra megnézték az összes programot, a valóságshow-t, meghallgatták a fuvola és hegedűkoncertet, sokat sétáltak, még előadást is hallgattak Sivaráma Swamitól, a völgy ötletadó atyjától az igazmondásról és becsületességről, a vegetarianizmus fontosságáról. "Virággal, a lányommal ételt ajánlottam fel a templomban. A nagyon színes kelmék tetszettek itt is neki, és a színes Krisna és a Rádha szobrok. A főiskola sátrával szemben a pihenőligeten meg a mantraösvényen jól lehetett hűsölni a szalmabálákon, ott gyerekpelenkázó is volt színes ruhákkal körbecsipeszelve". Nagyon tetszett neki az is, hogy szódavizet osztogattak a szomjazóknak, meg locsolták az utat, hogy ne legyen poros.

Találtunk fiúkat is, akik jól érezték magukat, például a 12 éves Ádámot. "Az egész családunkat érdekli a Krisna völgy, mégha búcsún most is vagyunk először" - mondta anyukája, a természetgyógyász Betti Zalaegerszegről. A völgyben már jártak többször, ahogy a zalaszántói Sztúpa szentélynél is voltak már. Beszélgetésünk alatt a lánya után a fia is kapott egy hennatetoválást. Ő egy gekkót kért a karjára. A kirakodóvásáron többek között kis elefántot és rózsavízlominádé-szirupot vettek, meg mákolajat. Benéztek a szertartásra is, majd a krisnás általános iskolában töltöttek el sok időt, kipróbálták az összes hangszert, amin itt tanulnak a gyerekek: a kétfenekű agyagdobot (mridanga), a karatalát (cintányér), hamóniumot (fújtatós zongora) és a csörgőt. Az Ollóvágta műhelyben pedig Ádám megint egy papírgekkót kért. A gyerekeknek nagyon tetszett az iskolában a Karma-labirintus is, ahol kérdésekre adott válaszok után kell haladni, és a helyes válaszok segítenek kitalálni az útvesztőből.

14 Galéria: Krisna-völgyi Búcsú 2018 Fotó: Gőzsy Gáborné / Index

Az általános iskolában egyébként hétközben 22 tanuló tanul, és 14 magántanuló. Szankszrit nyelvet is tanulnak itt, különböző hangszereken tanulnak játszani, és főzni. Tantárgyak között van a tehenészet, kertészet és sok más gyakorlati anyag is.

14 Galéria: Krisna-völgyi Búcsú 2018 Fotó: Gőzsy Gáborné / Index

Szülőként nehéz nézelődni a búcsúban, ezt állapítottuk meg Eszterrel, aki még elmesélte, hogy valahányszor krisnásokat faggattak a szári ruházatról meg a hajviseletről, a gyerekek pár perc alatt leléptek. Nekem is a legnehezebb az volt, hogy a tömegben mindig lelép a lányom a következő érdekes mozzanat miatt. Gyakran el kellett futnunk a bazársor végén található tehenészetbe is, ellenőrizni, hogy megellett-e egy mindennapos tehén. Kalandos gyerekkel menni a Krisna-völgybe, hisz mindent ki kell próbálni. Pár helyszínen sikerült csak lazítani: a meditáló ösvénynél, ahol kicsit jógázott, a tónál, ahol aranyhalakat nézegettünk vagy a játszótereknél tudtunk tízpercnél hosszabban elidőzni. Este, amikor indultunk haza, összefutottam Gabriellával, aki Siófokról jött. Kiderült, hogy az elmúlt négy órában a programfüzet végén található játék feladványait nyomozta folyamatosan a két gyerekével. Ott ugyanis olyan kérdések voltak, minthogy Melyik virág rokona az okra? (Hibiszkusz). Mit jelent a piros pötty a nők homlokán? (Férjezett.) És a helyes választ az adott helyszíneken kellett bediktálniuk, és akkor kaptak egy pecsétet, hogy megkeressék a következő helyet. Hat pecsét után végül szerencsekereket forgattak, és egy füstölőt nyertek. Ők sem unatkoztak.