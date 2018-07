Dollármilliókat érő festmények kerülhettek elő egy restaurátor raktárából

Dollármilliókat érő Willem de Kooning-festményeket találhatott egy amerikai műkereskedő egy rég elhunyt restaurátor raktárában, amelynek tartalmát 15 ezer dollárért vásárolta meg, írja az MTI.

David Killen New York-i galériatulajdonos szerint az 1986-ban elhunyt Orrin Riley restaurátor raktárában talált műalkotások közül hat lehet a holland származású amerikai absztrakt festőé, Willem de Kooningé (1904-1997), akinek bizonyítottan legdrágább képe 66,3 millió dollárért (18,5 milliárd forint) kelt el árverésen 2016-ban.

A feltételezést egyelőre nem támasztja alá kétséget kizáróan szakértői vélemény, de Lawrence Castagna restaurátor, aki valaha együtt dolgozott Kooninggal és Rileyval is, szintén úgy véli: a művek az absztrakt expresszionizmus jeles képviselőjétől származhatnak.

A 32 éve elhunyt restaurátor a New Jersey államban lévő Ho-Ho-Kus városban lévő raktárát élettársára, Susanne Schnitzerre hagyta. Az özvegy 2009-es halála után az örökösök hasztalanul próbálták meg egyenként értékesíteni a raktárban talált mintegy 200 műalkotást. Ezért végül 15 ezer dollárért (4,2 millió forintért) az egészet odaadták Killennek, aki nem is sejtette, hogy milyen kincseket rejthet a halom limlom. A műkereskedő azt állítja, hogy talált egy képet Paul Klee (1879-1940) svájci festőtől is.

David Killen most azt tervezi, hogy darabonként adja el a felvásárolt hagyatékban talált műveket 10 ezer és 10 millió dollár közötti árakon. A 2016-os árverésen rekordáron eladott, Cím nélkül XXV (Untitled XXV) Kooning legnagyobb méretű festménye. Az amerikai sajtó szerint egy évvel korábban a művész egy másik festményét 300 millió dollárért vásárolta meg Kenneth Griffin pénzügyi befektető.

Korábban írtunk cikket a Magyarországon működő Kincs a falon projektről. Ennek keretében művészettörténészek és szakértők díjmentesen vállalják, hogy fotók alapján megvizsgálják a megörökölt festményeket. A projekt keretében már számos értékes, régóta elveszettnek hitt festmény került elő.