Will Smith most az Operaháznak csinál ingyenreklámot

Volna egy javaslatom. Itt van ez a pali, nem egy nyikhaj Instagram infuencer, aki az őzikepózban csücsörítésből diplomázott, hanem szépen gondosan épített magának karriert hosszú éveken át. Alapvetően vicces fazon, van 20 millió követője az Instagramon, 2,6 millió a YouTube-on, meg 76 millió a Facebookon, szóval tényezőnek számít, és ugye van mögötte teljesítmény, életmű, miazmás. És miközben itt forgatott, a legjobb országmarketinget tolta a saját csatornáin, ingyen. A felesége a szálloda tetőteraszán nyomott egy spontán táncot, ő felmászott a Lánchídra és ott hülyéskedett, legutóbb meg egy YouTube-videóval jelentkezett a felújítás alatt álló Operaházból. Ezzel:

Vegyük fel turisztikai nagykövetnek vagy mi a tökömnek.

Vietnamnak nem volt zsenánt egy kerekebb összeget hozzávágni Jordan Vogt-Roberts rendezőhöz, hogy népszerűsítse az országot, ahol tudja (a Kong: Koponya-sziget rendezője még azután is szeretettel nyilatkozott Vietnamról, hogy kis híján agyonverték egy mulatóban), akkor mi se legyünk már ennyire karót nyeltek. A sematikus marketingkampányok ideje lejárt, pulikutyák és pántlikás menyecskék mutogatása közel sem hoz be annyit az országnak, mint amennyit kifizetünk a kampányokra.

Will majd eladja a pálinkát, a szűrt, a ménest és a Kilenclyukú hidat. Elmegy a haverokkal bekarmolni, és galériát tesz ki róla, majd elmeséli a kalandot az összes talkshow-ban, ahogy pl. Jennifer Lawrence is tette. Vagy lemegy Balatonra paprikás hekket enni, esetleg töltött káposztát, és ne mondja nekem most azt, kedves olvasó, hogy nem röhögne azon, ahogy egy adag mákos tésztával, vagy túrós csuszával birkózna, mármint a megértés szintjén, hogy mégis, mit etetnek ezek velem. De felőlem hajthat egy gulyát is egy fél délelőtt, az is vicces lenne. És menő. És rohadt sokan megnéznék. És többet mondana nekik minden puskásozásnál, Bol-Dognál, meg a többi olyan marketingfogásnál, amivel lassan már az egykori keletnémet nyugdíjasokat sem lehet megszólítani.

És ha futja a keretből, írjunk Dwayne Johnsonnak is, ha ezek ketten elmennek egy busójárásba, felrobban az internet.