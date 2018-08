Sárosdi Lilla díjat kap a bátorságáért

A Színházi Kritikusok Céhe egy új, rendkívüli díjat ad át Sárosdi Lillának: a Kurázsi-különdíjjal a Céh elismerését fejezi ki a színésznőnek bátorságáért és társadalmi felelősségvállalásáért, amivel sokat tett azért, hogy a színházi szakmában is kibeszélhetővé váljon egy ez idáig elhallgatott, fontos probléma: a szexuális zaklatás témája – írja közleményében a céh.

Sárosdi Lilla 2017 októberében egy Facebookra feltöltött videóban mondta el, hogy tizenhét éves korában egy „nagy rendező” és annak barátja szexuálisan zaklatták. Néhány nap múlva azt is elárulta, hogy a rendező Marton László volt, ezzel „sok más, hasonló traumát hordozó kollégájának erőt adva ahhoz, hogy ők is beszéljenek a szakmában szerzett hasonló, fájdalmas tapasztalataikról” – írja a közlemény.

A Színházi Kritikusok Céhe úgy véli, hogy bár a probléma túlmutat a színházi szakma keretein, mivel az élet minden területén jelen van, „elismerés illeti Sárosdi Lillát azért a személyes kiállásért, amivel lehetőséget teremtett a színházi szakma viszonyainak tisztulására, a hatalmi helyzettel is összefüggő problémák kezelésére, megszüntetésére, megelőzésére, az intézményes megoldások kialakítására”.

Sárosdi Lilla az Indexnek adott interjújában azt mondta:

Ahol csak tudtam, főleg a színházi közegben mindenkinek elmeséltem ezt a történetet, mert igyekeztem tőle megszabadulni. Jól mutatja sokunk érettségét, hogy ez lett az én „érdekes” történetem. Szörnyű belegondolni abba, hogy mennyien élhetnek úgy, hogy a környezetük számára teljesen elfogadott az ő megalázottságuk; volt egy pont, amikor megéreztem a saját felelősségemet abban, hogy a hallgatásommal én is konszolidálom, elfogadom azt a rendszert, amiben rég hozzászoktunk a seggpaskoláshoz, a tapogatásokhoz. Én jól be tudtam építeni az indulataimat a színészi munkába, de nem mindenkinek van olyan szerencséje, hogy talál valamit, amiben levezetheti az energiáit, és még sikeres is vele.