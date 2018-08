A hatóságok mindenféle értesítés nélkül lerombolták Aj Vej-vej műtermét

Aj Vej-vej ellenzéki kínai művész, emberi jogi aktivista az Instagramon közölte több videofelvétel mellett, hogy a kínai hatóságok mindenfajta előzetes értesítés nélkül elkezdték lebontani pekingi műtermét.

A jelenleg Berlinben élő művész videói azt mutatták meg, ahogy egy kotrógép betöri a stúdió hatalmas ablakait, miközben néhány ember a majdnem teljesen üres tégla- és betonépületen belülről figyeli a műveletet.

„A mai napon elkezdték lebontani a zuo you (bal és jobb) stúdiómat, mindenfajta figyelmeztetés nélkül” – írta az alkotó a közösségi oldalon. A konceptuális művész szerint a keletnémet stílusú gyárépület volt 2006 óta a fő műterme – idézi az MTI.

A kínai képzőművész, performansz-művész és aktivista 1957-ben született Pekingben. Költő apja miatt már gyerekkorában munkatáborba kényszerült a családjával, később művészként mindig kritikus volt a kínai kommunista rezsimmel szemben. Az egyetem elvégzése után egy avantgárd művészcsoport alapítója volt, majd egy évtizedre Amerikába költözött. 1993-ban tért vissza Kínába megbetegedett apja mellé, és itt is nyitotta meg stúdióját. A „kínai Twitteren” kezdett írni, amíg a szolgáltató le nem lőtte a fiókját, aztán a Twitteren folytatta a kritikus mikroblogolást.

Aktivistaként és művészként vizsgálódott a 2008-as szecsuáni földrengés körül, ezzel is kivívva a hatóságok rosszallását, és amikor egy ezzel összefüggő ügyben tanúskodni próbált, a rendőrök meg is verték, így a belső vérzése miatt agyműtétre szorult. Később házi őrizetbe helyezték, és a hatóságok már akkor is porig rombolták akkori stúdióját. Ez után le is tartóztatták, és csaknem három hónapig tartották őrizetben vádemelés nélkül. Miután kiengedték, csaknem kétmillió dolláros büntetést róttak ki rá adózási vétségre hivatkozva. Három éven keresztül visszatartották az útlevelét, őt pedig folyamatosan megfigyelték. 2015-ben kapta vissza az útlevelét. Azóta Berlinben él.

Legutóbbi kiállításának címe Mosoda volt, és menekültek több ezer tisztára mosott ruháját állította ki. A ruhákat akkor hagyták hátra, amikor a hatóságok támadásai után rohanva elhagyták az idomeni menekülttábort. A kiállítást Dohában láttuk. Akkor azt írtuk róla: „Megragadja az embert a torkánál, és nem engedi el, sem a kiállítás nézése közben, sem jó ideig utána – és ez a legjobb, amit egy hasonló projektről el lehet mondani. Pláne ebben a témában, amelyben nem nehéz vagy nem mondani többet egy, a politika felől is értelmezhető állításnál – mondjuk, hogy »szörnyű az európai menekültpolitika« –, vagy egyszerűen csak újra felhívni a figyelmet valamire, amit úgyis mindenki tud – például, hogy elég rossz dolog napokig a nyílt tengeren hánykolódni egy ócska gumicsónakban, sok száz emberrel együtt. De a Mosoda könnyedén át tud lépni ezen a két buktatón, és ezernyi módon képes hatni. És az ezerből egy sem a politikai állásfoglalás.”