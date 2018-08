Leia hercegnő utolsó szerepléséért a tinik is rajonganak

Huszadik alkalommal adták át Los Angelesben a Teen Choice Awards nevű díjakat. A díj célja szerint az amerikai tinik ízlését tükrözi; régebben tinimagazinokból kivágható cédulákon lehetett leadni a szavazatokat, de mára már online megy a szavazás a 13 évesnél idősebbek körében, több tízmillió szavazóval.

A tinik elképesztő mennyiségű díjról szavaznak, idén 92 kategóriában adták díjakat a popkultúra és a sport hírességei vagy "hírességei" között, a legjobb filmek, legjobb színészek és legjobb zenei teljesítmények mellett olyan kategóriákban is, mint a legjobb snapchatter, vagy szexi nő és férfi. A díj minden évben egy szörfdeszka, ami dísznek, de elvileg szörfözésre is jó.

A fődíjak legnagyobb részét a Marvel szuperhősfilmjei kapták. A legjobb akciófilm a Bosszúállók: Végtelen háború lett, és innen kerültek ki a legjobb akciófilmes színészek (Robert Downey Jr. és Scarlett Johansson). A legjobb sci-finek a Fekete Párducot választották meg, amelynek egyik színésznője, Letitia Wright is nyert, a legjobb színész a sci-fi kategóriában pedig Chris Hemsworth lett a Thor: Ragnarökből.

A szuperhősökön kívül lenyűgözte a tiniket is egy régi vágású hős, Carrie Fisher, aki a klasszikus Star Wars-filmek után Az utolsó Jedikben játszotta el Leia hercegnőt, pontosabban ebben a filmben már Leia tábornokot. Bár a színésznő 2016-ban meghalt, a hírek szerint valamilyen módon lesz még szerepe Star Wars-filmben.

Drámai kategóriában A legnagyobb showman és egyik színésze, Zac Efron nyertek, de "nyári film" kategóriában hódított az új Jurassic World-film is, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard főszereplőket is díjazták.

Tévésorozatok közül a Riverdale, a Stranger Things, de a retró kategóriában még a Jóbarátok is díjat nyert, zenészek és együttesek közül persze Ed Sheeran is díjat kapott, de nem szomorkodhat a 5 Seconds of Summer, Shawn Mendes és az Imagine Dragons sem.

A teljes, kimerítő listát a Variety közölte ebben a cikkben.