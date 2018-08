Lindsay Lohan: Bocs, hogy figyelemhajhászoknak neveztem a zaklatott nőket!

Elnézést kért Lindsay Lohan azokért a megjegyzéseiért, amelyekkel becsmérelte a #metoo-kampányban az őket ért szexuális zaklatási eseteket nyilvánosságra hozó nőket. Erről egy nyilatkozatot juttatott el a People magazinnak.

Lindsay Lohan már Harvey Weinstein csaknem száz nőt érintő, nemi erőszakokkal, szexuális kényszerítésekkel és zaklatással terhelt ügyeinek napfényre kerülésénél is azon kevesek egyike volt, akik bátran kiálltak Weinstein mellett, de azt a nyilatkozatát a színésznő gyorsan törölte a Facebookról. De a véleménye vélhetően hasonló maradt, hiszen hónapokkal később újabb szerencsétlen interjút adott a témában.

Ebben figyelemhajhászoknak nevezte a szexuális zaklatási tapasztalataikról valló nőket. Közölte, ha valami történik az emberrel, azt azonnal kell jelezni, nem utólag, és egyébként is, ezek a dolgok akkor "valódiak", ha az ember a rendőrséghez is fordult miattuk. "Nagyon fogom utálni magam, amiért ezt mondom, de szerintem azok a nők, akik az ilyesmik ellen szólalnak fel, gyengének mutatják magukat, miközben nagyon is erős nők."

Hogy tényleg nagyon utálta-e magát, amiért ezt mondta, vagy csak az ügynöke szólt neki, hogy ha akar még filmszerepet kapni az életben, akkor gyorsan csináljon valamit, az rejtély marad, mindenesetre az utólag kiadott nyilatkozatában is szerepel utalás a hamisan vádaskodó nőkre:

Őszintén bocsánatot szeretnék kérni minden fájdalomért és sérelemért, amelyet a Timesnak adott interjúmból vett idézet okozott. Az idézet csakis arra a reményemre vonatkozik, hogy néhány hamis tanúzás a hősies kiállások cunamijából nem tudja majd felhigítani a #MeToo-mozgalom fontosságát. Mindazonáltal azóta rájöttem, hogy az enyémhez hasonló állásfoglalásokat lehet sértőnek is találni, ami pedig sosem állt szándékomban. Bocsánatot kérek minden fájdalomért, amit én okozhattam."

Lohan azt is hozzátette, nagyon tiszteli és csodálja a bátran felszólaló nőket, mert az ő tanúskodásuk megvdéheti azokat is, akik nem tudnak beszélni, és erőt adhat azoknak, akik azért küzdenek, hogy őket is meghallják.