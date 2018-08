A zaklatási ügy után nyugdíjazott Kero is indul az Operettszínház vezetéséért

Kerényi Miklós Gábor, azaz Kero Facebook-oldalán jelentette be: beadja pályázatát a Budapesti Operettszínház főigazgatói pozíciójára. Szintén ma jelentette be a jelenlegi igazgató, Lőrinczy György, hogy lemond NKA-alelnöki posztjáról, részben a az operettszínházi pályázat miatt. Kásler Miklós miniszter erre Lőrinczy elmondása szerint azt mondta, "elfogadja az indoklást".

Kerényi Miklós Gábor volt a színház főigazgatója mindaddig, amíg nevüket nem vállaló egykori beosztottai zaklatással nem vádolták meg; Maros Ákos egykori táncos azt mondta, egy vállfából letört fadarabbal verte el a fenekét. Kero az Indexnek adott interjújában a vállfás esetet elismerte, de azt állította, a dolognak nem volt köze a szexualitáshoz, ahogy tagadott minden más, ilyen természetű vádat is. Az ügy miatt Kerényi nyugdíjazását kérte, majd a színház felmentette a munkavégzés alól.

Facebook-posztjában most azt írta:

A hibák alól kell, hogy legyen feloldozás. És ezt leginkább mindig a közösségért végzett munka segítheti. Ez a pályázat ennek jegyében született.

Azt írta: "Biztos vagyok benne, sokak számára meglepetés, hogy megpályázom a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyét. Tudom, szinte vakmerő bátorság ez – de miközben elsősorban rendezni szeretnék és egyáltalán nem vágynék semmilyen vezető szerepre, mégsem tudom elkerülni." Hozzátette: "Fikarcnyi hatalomvágy se motivál – még kevésbé bármilyen gőg, annál inkább a felelősség a Magyar Zenés Színház és a Közönség felé."

Kero a poszthoz csatolta Kálmán Yvonne, a világhírű operettszerző, Kálmán Imre lányának 2013-ban született támogató nyilatkozatát is, de Kálmán azt kommentelte ez alá: "Kero ma nem tamogatom Teged. Az a level volt irva 2013 ban. Nem most! Ne hasznald a Kalman nevet!"

Az Index megkereste Lőrinczy Györgyöt is, aki azt mondta: tulajdonképpen örül, hogy Kero is indul a pályázaton, mert ilyenkor a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet meghívja a pályázat jelöltjeit, és így "végre az is kiderül, kinek mekkora a támogatottsága a társulaton belül". Lőrinczy maga is kiemelte: részben azért mondott le az NKA alelnöki posztjáról, hogy folytathassa az Operettszínház vezetését, amely indoklást a miniszter is elfogadott.

Nem csak ők ketten indulnak viszont a pályázaton az Operettszínház vezetéséért. Információink szerint pályázik még Szente Vajk színész-rendező is, akit a Madách Színház több előadásából is lehet ismerni, és aki egyébként maga is "felelős" azért, hogy Kero is beadta pályázatát: a volt igazgató a posztjában azt írta, az volt az utolsó lökés az elhatározásához, hogy megnézte Szente Vajk Apácashow-rendezését a Szegedi Szabadtéri Játékokon, amelyet az évad során az Operettszínház fog játszani, de Kero túl kommersznek találta.

Információink szerint a negyedik pályázó Kiss B. Attila operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, aki maga is sok Kero-rendezésben szerepelt már korábban.