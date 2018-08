Asia Argento tagadja a zaklatási vádat, a rendőrség sem tud ilyesmiről

Asia Argento olasz színésznő, a MeToo-kampány egyik arca tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna valaha azzal a fiatal színésszel, akinek a The New York Times vasárnapi riportja szerint egy peren kívüli egyezség keretében nagy összeget fizetett.

Argento keddi közleményében leszögezte, hogy csupán barátság kötötte Jimmy Bennetthez, a ma már 22 éves Los Angelesben élő színészhez. Bennett a Times cikke szerint korábban jogi lépéseket tett, hogy beperelje Argentót, amiért még 17 éves korában szexuálisan zaklatta egy kaliforniai hotelszobában.

Bennett 2004-ben gyermekszínészként ismerte meg Argentót, játszott A szív csalfa vágyai című filmben, amelyben Argento az anyját alakította, és a filmet is ő rendezte. A The New York Times ellenőrzött forrásaira hivatkozva azt írta, hogy 42 éves Argento a megállapodás szerint idén 380 ezer dollárt (108 millió forintot) fizetett ki Jimmy Bennettnek.

Argento közleménye szerint ugyanakkor ezt az összeget néhai barátja, a tévés sztárséf Anthony Bourdain fizette ki a fiatal színésznek. Mint fogalmazott: Bourdain nagyon vigyázott a hírnevére, és vállalta, hogy anyagilag segíti Bennettet azzal a feltétellel, hogy többé nem avatkozik bele az életükbe.

Bourdain júniusban Franciaországban öngyilkosságot követett el. A sztárséf kiállt Argento mellett, miután a színésznő szexuális erőszakkal vádolta meg Harvey Weinstein filmmogult. Bennett ügyvédje egyelőre nem kommentálta Argento közleményét.

A Los Angeles-i megyei seriff hivatala hétfőn közölte: utánanéztek, és nem született jelentés a 2013-as zaklatási ügyről.