Meghalt Székhelyi József Jászai Mari-díjas színész, rendező, a Szegedi Nemzeti Színház korábbi igazgatója. A hírt a Bálint Ház Facebook-oldala közölte, majd utána többen is elkezdték búcsúztatni a Facebookon. A halálhírt a színész családjából is megerősítették az ATV-nek.

Színházi munkái mellett rengeteg tévéfilmben és tévésorozatban játszott, és sokat szinkronizált is. Jászai-díja után 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2010-ben pedig tisztikeresztjét kapta meg. Régóta küzdött a tüdőrákkal, de munkáját a kezelések alatt sem adta fel. Azt mondta erről, hogy az a figura, akit alakít a színpadon, nem tüdőrákos.

De ebből semmi nem látszódhat rajtam a színházban, hiszen Mr. Green nem volt rákos. Én még az a generáció vagyok, melynek tagjai nem mondanak le előadást. Néhány évtizede egy rosszul sikerült teniszezés után az összes szerepemet hátsóig érő gipszben játszottam, akkor is játszottam minden este.

Székhelyi József 1971-ben végezte el Színház- és Filmművészeti Főiskolát, ezután a kecskeméti Katona József Színházban játszott, ahonnan 1979-ben átszerződött a budapesti Nemzeti Színházba. 1983-ban a Madách Színház, 1992 és 1994 között az Arizona Színház tagja lett, majd 1994-től Sopronba szerződött. 2003 és 2008 áprilisa között a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója volt. 2014-től a Veres 1 Színház társulatának tagja.

Színpadi szerepei mellett közel száz filmben, tévéfilmben játszott, többek között a Végre hétfő, a Szabad lélegzet, a Ki látott engem?, a Csak semmi pánik, a Házasság szabadnappal, a Gyerekrablás a Palánk utcában, a Látástól vakulásig és a Napos oldal című filmekben. Egyik legismertebb munkája mégis egy rajzfilmsorozathoz, A Simpson családhoz kapcsolódik, amiben ő volt Homer Simpson magyar hangja.

Székhelyi József a színészet és a rendezés mellett mindig is aktív közszereplő volt, egy időben aktívan politizált is. A rendszerváltáskor megkereste a Fidesz és az SZDSZ is. “Én akkor azért döntöttem az SZDSZ mellett, mert úgy éreztem, hogy a Fiatal Demokraták Szövetségéhez egy 44 éves embernek már nem illő tartoznia, bár nagyon szerettem őket” - mondta ennek kezdeteiről. Végül nem lett belőle képviselő, de továbbra is rendszeresen nyilatkozott közéleti kérdésekről.

“Nekem rettenetes fájdalom, hogy itt tart az ország, ahol tart. 1989-90-ben volt egy akkora lendület, amivel arrébb toltuk volna akár a Gellérthegyet is, mert egy jó illatú, klassz, demokratikus polgári Magyarország eszménye lángolt bennünk, és ez egy nagy társadalmi kohéziót teremtett. Most azt látom, hogy társadalmi diffúzió van, lövészárok-harcok vannak. Szörnyedelemnek tartom a jogállamiság tökéletes megszűntét. Szomorú és keserű vagyok, hogy Magyarország ezt a mai államarcot ölti, mert több nemzedéknyi időbe fog telni, míg ezen az arcon azt a rengeteg csúnya pattanást és sérülést korrigálni tudja” - mondta 2016-ban.

2012-ben nagy botrány lett abból, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel, mely szerint az egri önkormányzat zsidósága miatt nem engedte fellépni a városban Székhelyit. Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy őt nem lehet lezsidózni, csak felzsidózni.

Már maga a kifejezés, hogy lezsidózni burkolt antiszemitizmus jelent, hiszen lefokozás van benne. Az én fogalmaim szerint az, hogy zsidó, nem lehet stigma.

Tehát, ha valaki veszi magának a bátorságot, hogy antiszemita legyen, akkor szembe kell néznie azzal, hogy vannak olyan zsidók, akik, ha nem is cionisták, de mérhetetlenül pimasz módon azt mondják, hogy menj a picsába! Ennek a műfordítása az, hogy engem csak felzsidózni lehet”.

Székhelyi József gyakran nyilatkozta, hogy a munkája mellett a családja ad neki erőt. Legkisebb lánya elég későn, 65 éves korában született. “Régi mániám, hogy mindig legyen otthon talajmenti gyerek, mert segít az ember lelkén. Nagy, sikeres és gyönyörű gyerekeim sora után meghatározó élmény újra kispapának lenni. Összesen hat gyerekem van, négy saját és két nevelt, valamint négy unokám” - mesélte.

Székhelyi József 71 éves volt.

Borítókép: Székhelyi József Fotó: MTI / Balogh Zoltán