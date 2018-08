Kálmán Imre lánya szerint Kero hazug

Kerényi Miklós Gábor, azaz Kero pár napja Facebook-oldalán jelentette be: beadja pályázatát a Budapesti Operettszínház főigazgatói pozíciójára, annak ellenére, hogy a színháztól eltanácsolták, majd a munkaviszonyát is megszüntették, miután szexuális zaklatási ügybe keveredett. Kero a poszthoz csatolta Kálmán Yvonne, a világhírű operettszerző, Kálmán Imre lányának 2013-ban született támogató nyilatkozatát is, de Kálmán azt kommentelte ez alá: „Kero ma nem tamogatom Teged. Az a level volt irva 2013 ban. Nem most! Ne hasznald a Kalman nevet!"

A Blikk meg is kereste Kálmán Yvonne-t, aki a lapnak hazugnak nevezte a volt igazgatót. „KERO hazudik, úgy tesz, mintha most is támogatnám, pedig egy éve nem is beszéltünk. Előtte is csak vitatkoztunk, mert hiába kértem, hogy változtasson apám darabjainak rendezésén, nem tette.

A Csárdáskirálynőt is úgy rendezte meg, hogy az a harcról, a háborúról szól, mert ő maga is mindig háborúzott mindenkivel.

Örülök is, hogy a mostani igazgató, Lőrinczy György levette a műsorról, bár nagy veszteség. Remélem, újrarendezik majd, így visszakerül" – mondta el Kálmán Yvonne, akit felháborított, hogy Kero az ő és az apja hírnevét használta fel.

Állítása szerint öt éve valóban írt támogató levelet Kerényinek, de a helyzet azóta megváltozott, mert az igazgató „nagyon sok embert tett tönkre, úgy kezelte a színházban a dolgozókat, mintha börtönben lennének ". Kerényi Miklós Gábor azonban nem érti Kálmán Yvonne nyilatkozatát. Azt mondja, a Csárdáskirálynő 2008 óta volt műsoron abban a rendezésben, amelyet Kálmán Yvonne most kifogásol, és nem érti, mi változott meg az elmúlt öt évben, hiszen Kálmánnal soha nem volt konfliktusa.

Az Operettszínház igazgatói posztjáról októberben döntenek. A pályázat lezárása után a szakmai bizottságnak egy hónapja van arra, hogy javaslatot tegyen a miniszternek, ő nevezi ki az új vezetőt, aki 2019. február 1-jétől öt évig töltheti be a pozíciót. A főigazgatói pályázatot négyen adták be: Lőrinczy György (50) jelenlegi főigazgató, Szente Vajk (37) rendező, Kiss B. Attila (55) operaénekes és Kerényi Miklós Gábor.