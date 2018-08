Dopeman is beszállt a Majka-Curtis balhéba

Bő két napot kellett csak várni, hogy Dopeman is elmondja a véleményét a Majka-Curtis szakításról – vette észre a 24.hu.

Ahogy arról bőségesen beszámoltunk, a sikeres zenészpáros azután bomlott fel, hogy Majka a szegei SZIN fesztiválon koncert közben jelentette be, hogy nem tud tovább együtt dolgozni Curtisszel, mert társa a drogproblémái miatt gyakorlatilag munkaképtelen. Ezután Curtis is megerősítette, hogy külön folytatják, olyannyira, hogy szombaton már külön koncertje is lesz. A balhéról Majka exkluzív interjúban beszélt az Indexnek.

BARÁTSÁG: Az igaz barát nem elég, hogy nyilvánosan lejárat, hanem még terhelőt is tesz rád 5 évre visszamenőleg. Barátságból. Azért lehet ennél “csendesebben” is szakítani. Ha már “csibész” az ember...

– írta most egy Facebook-bejegyzésben a pályatárs Dopeman, aki tehát azt kifogásolja, hogy bár Majka barátként emlegeti Curtist, és arról beszél, hogy segíteni akar neki, közben ország-világ előtt ledrogosozza, amivel akár jogi problémát is okozhat neki. A bejegyzése alatt, egy kommentra adott válaszában aztán azt is írja, hogy Majka szerinte nem is akarta elkerülni, hogy mindez a nyilvánosság előtt játszódjon le, ugyanis:

Így szabadul. Okos és kíméletlen.

