Európa-szerte óriási sikert aratott a cigány muzsikusokkal együtt turnézó Fesztiválzenekar

A zenekar egyébként 14 nap alatt 7 helyszínen 9 koncertet adott több mint 20 ezer néző előtt. A hangversenyekről beszámolt a Financial Times, a Telegraph és a Times is, így már azt is tudja a világ, hogy a BFZ az egyetlen szimfonikus zenekar, amely rendszeresen énekel is koncertjein. Az együttes ingyenes Közösségi Hete után szeptemberben az Európai Hidak fesztiválon lép fel újra Budapesten.

Fotó: Chris Christodoulou

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar a turnét az elképesztő panorámájú Ravello Fesztiválon kezdte, ahol két szabadtéri koncertet adtak az Amalfi-partokkal a háttérben. A színpadot egy szikla tetején építették fel. Az olasz kritikák szerint a BFZ ott van a világ tíz legjobb szimfonikus zenekara között, Fischer Iván pedig a legjobbat hozta ki együtteséből, főleg Mahler 4. szimfóniájában. A BFZ két fő programmal turnézott: egy Enescu-Bartók-Mahler trióval, Anna Lucia Richter és Christina Landshamer szólójával, illetve egy Brahms-Liszt-Sarasate programmal, ahol három fantasztikus cigány muzsikus, Lendvai Csócsi József és Lendvay József hegedűművészek, és Lisztes Jenő cimbalomművész csatlakoztak hozzájuk.

A turné csúcspontja a londoni BBC Proms fesztivál volt, ahol a magyar együttes mindkét programjával telt ház előtt lépett fel, így 12 ezer ember hallhatta őket élőben. Az egyik koncerten az Index is ott volt, beszámolónkat itt olvashatják. Azóta csak a fesztivál Facebook-oldalán több mint 170 ezer ember nézte meg, ahogy a ráadásban a zenekar egyszerre játszik és énekel. A BBC egyik rádiócsatornája élőben közvetítette mindkét koncertet, egyik tévécsatornája pedig leadta a második estét teljes terjedelmében. Az angol kritikusok sem fukarkodtak a dicséretekben, a The Times a maximális öt csillagot ítélte oda, kiemelve, hogy bármelyik zenekarra lehet mondani, hogy van saját hangja, a Fesztiválzenekar azonban újra feltalálta Közép-Európa soknyelvű hangját.

London utáni Santander következett, majd két koncert San Sebastiánban, a koncertkörút pedig egy-egy hangversennyel zárult Stresában és Meranóban. A baszkföldi fellépések után sem maradt el a jó kritika, a beszámolók szerint a zenekar kivételes színvonalon játszott.

A Fesztiválzenekar kamaraformációi szeptember 3-tól ingyenes koncertekkel járják Magyarország településeit egy héten át, majd szeptember 21. és 26. között a Müpával közös szervezésű Európai Hidak fesztiválon hallhatjuk őket öt alkalommal is.