Ítéletet hirdettek Bill Cosby ügyében. Az áldozatok elkábításért és megerőszakolásáért a komikus-színészre a bíró 3-10 év börtönben letöltendő szabadságvesztést szabott ki. Ezt először a megyei ügyész twittelte ki.

Bill Cosby sentenced to 3 to 10 years in state prison. — Montgomery County DA (@MontcopaDA) 2018. szeptember 25.

Ez az igazság pillanata, Mr. Cosby, eljött az idő, eljött a nap, amikor ez az egész visszaüt önre.

– mondta a bíró Cosbynak. Mint mondta, döntésekor sokat nyomott a latban a legismertebb áldozat vallomása. A pennsylvaniai Montgomeryben zajló büntetőper ítélethirdetésén

a bíró először azt jelentette be, hogy Bill Cosbyt erőszakos szexuális ragadozónak minősíti.

Ennek nem volt közvetlen hatása az ítéletre, viszont azzal jár, hogy bárhova költözik, értesítik a környéken élőket, hogy szexuális erőszaktevő lakik a közelükben, és bekerül az ilyen személyek nyilvántartásába is. Cosbynak ezen felül regisztrált szexuális bűnözőként élete végéig terápiába kell járnia.

Cosby nem kívánt felszólalni a bíróság előtt.

A börtönbüntetést azonnal meg kell kezdenie, tehát a bíróságról egyből a kijelölt börtönbe viszik,

miután a bíró elutasította, hogy a fellebbezés már korábban bejelentett benyújtásáig óvadék fejében szabadlábon maradhasson. Később a védők kérésére visszavonult, hogy ezt a döntését még egyszer átgondolja. Végül a kerületi ügyész szerint arra jutott hogy nem változtat az eredeti döntésén:

Judge denies bail to Bill Cosby. — Montgomery County DA (@MontcopaDA) 2018. szeptember 25.

Cosbyt végül bilincsben vezették ki az épületből.

Az ítélethirdetést 10 olyan nő is végighallgatta, akik Cosbyt szexuális erőszakkal vádolták. Cosby felesége nem volt jelen.

A szakértőként felkért Kristen Dudley pszichológus ismertette a vizsgálatok eredményeit, ami szerint Cosby kontrollálhatatlan vágyat érez, hogy fiatal nőket zaklasson, és szabadlábon maradása esetén fennáll a bűnismétlés lehetősége. A pszichológus hangsúlyozta azt is, hogy minden esetben megegyeznek a módszerek, ami szerint először összebarátkozott az áldozataival, majd a bizalmukat kihasználva leitatta vagy elkábította őket, hogy utána kizárólag a saját vágyaival törődve erőszakoskodjon a magatehetetlen áldozatokkal.

A bíróság már áprilisban bűnösnek találta mindhárom vádpontban Bill Cosbyt, Amerika egyik legnépszerűbb komikusát, aki a vád szerint 2004-ben előbb elkábított, majd megerőszakolt egy nőt. Akkor azt írtuk: a 81 éves, teljesen vak Cosbyt minden egyes vádpontban akár tízéves büntetésre is ítélhetik, így összesen 15- 30 év szabadságvesztésre számíthat, amit egyidejűleg ülhet le, de csak azután kell börtönbe vonulnia, hogy elítélték. Jelenleg a szakértők azt jósolják, hogy mivel nem volt korábban büntetve, elképzelhető, hogy egytől négy évig terjedő börtönbüntetéssel is megúszhatja a botrányt. Egy szakértő szerint azért is nehéz megjósolni az ítéletet, mert az ilyen fajta bűncselekmények miatt jóval fiatalabb, korábban büntetett férfiak szoktak bíróság elé állni.

Az áldozat, aki először a nyilvánosság elé állt, Andrea Constand, korábbi kosárlabdázó, a Temple Egyetem munkatársa, aki 2004-ben azért ment Cosby philadelphiai otthonába, hogy karriertanácsokat kapjon tőle, ám állítása szerint ott elkábították, majd szexuális bűncselekmény áldozata lett.

Cosby és az ügyvédei később abszurdnak nevezték a nő vádjait, azt állították, hogy a szexuális kapcsolat közös megegyezéssel jött létre. Két évvel később, 2006-ban aztán a felek peren kívül állapodtak meg egymással, Cosby mintegy 3,4 millió dollárt fizetett a nőnek, aki áprilisban könnyekkel fogadta a hírt, hogy Cosbyt bűnösnek találták.

Mint korábban írtuk, Bill Cosby zaklatási ügyei 2014-ben kaptak nagyobb nyilvánosságot, erről készített összefoglaló cikkünket itt lehet elolvasni. A komikust mintegy 60 nő vádolta meg szexuális zaklatással. Az állítólagos áldozatok között vannak modellek, pincérnők és a showbizniszben dolgozók. Az esetek a hatvanas évekig nyúlnak vissza, legtöbbjük már elévült.

(Borítókép: Bill Cosby és ügyvédje távoznak a tárgyalásról - fotó: David Maialetti / Pool / Reuters)