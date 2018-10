Lebuktatták az egyik csaló jegyértékesítő portált

Méregdrága jegyek nem létező eseményekre, a fizetés előtt hirtelen duplájára emelkedő összegek, nepperek által felvásárolt, aztán tízszeres áron továbbadott jegyek. Évek óta tízezrek dőlnek be a trükköknek, a rendőrség nyomoz, a Viagogo mégis vidáman üzemel tovább.

Csoportos perre számíthat a Ticketmaster nevű jegyértékesítő portál, miután lebuktatták a céget, hogy szándékosan felvásárolják az egyes eseményekre elérhető jegyeket, hogy aztán az emelt árú újraértékesítésből húzzanak hasznot - írja az NME.

Egy titkos nyomozás alapján múlt hónapban jutottok arra a következtetésre, hogy a Ticketmaster jegyüzérekkel működik együtt, és kamu felhasználókat hoz létre, hogy így léphessék túl az egy eseményre egy ember által megvehető jegyek számának limitjét. A cég pedig abból profitált, hogy a másodlagos jegyeladásokból jutalékot vont le.

Gondolkodtak már azon, miért nem tud megszabadulni a Ticketmaster a jegyüzérektől, akik hatalmas mennyiségben vásárolnak fel jegyeket koncertekre vagy sporteseményekre, hogy aztán percekkel később sokkal drágábban adják el őket? Hát azért, mert egyáltalán nem is akartak megszabadulni tőlük: a Ticketmaster, mint kiderült, együttműködött velük"

- áll a Hagens Berman ügyvédi iroda által a cég ellen benyújtott keresetben.

Egy korábbi vizsgálat során elhangzott: a legnagyobb jegyüzér akár napi 5 millió jegyet is megvásárol és újra elad.

A Ticketmaster szóvívője az NME megkeresésére küldött válaszában azt írta, nekik nincs közük a másodlagos eladásban megállapított jegyárakra, és nem is birtokolják azokat a jegyeket, amelyeket a felületükön keresztül értékesítenek.

Nemrég részletesen beszámoltunk a Ticketmasternél is sokkal több ellentmondást felvető, hasonló jegyértékesítő portál, a Viagogo működésének anomáliáiról. A Viagogo irreálisan magas kezelési költségeket ad hozzá a jegyárakhoz, és ezt ráadásul csak trükkösen, szinte észrevétlenül jelzik, emellett az is probléma, hogy sokszor előfordult, nem is létező eseményre adtak el méregdrága jegyet, vagy hogy érvénytelen jegyeket árultak, amelyekkel nem lehetett bejutni az adott eseményre.

A Viagogo ellen a magyar rendőrség 53 nyomozást rendelt el eddig.